Derksen heeft opmerkelijk advies voor Ajax: 'Geef hem een waanzinnig salaris en leg hem voor acht jaar vast'

Als Johan Derksen het voor het zeggen had bij Ajax, dan had hij Feyenoord-trainer Arne Slot een langdurig contract mét een ‘waanzinnig’ salaris aangeboden. Dat vertelde de televisiepersoonlijkheid woensdagavond in Vandaag Inside. Derksen is ervan overtuigd dat Slot van Ajax weer op de rit kan krijgen.

De Amsterdammers kroonden zich in 2019, 2021 én 2022 tot kampioen van Nederland, maar zijn na het vertrek van Marc Overmars en Erik ten Hag ver afgegleden. Ze waren er na een teleurstellend afgelopen seizoen, waarin ze in de Eredivisie genoegen moesten nemen met de derde plaats en zowel in de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi werden geknikkerd, alles aan gelegen om zich te revancheren. Dit seizoen gaat het echter van kwaad tot erger. Ajax vond zich eind oktober terug op de laatste plaats en verloor in december in de KNVB Beker van de amateurs van Hercules. Donderdagavond dreigt uitschakeling in de tussenronde van de Conference League.

Wat er moet gebeuren om Ajax er weer bovenop te krijgen? Derksen denkt dat de club misschien een poging moet gaan wagen om Slot weg te lokken uit Rotterdam-Zuid. “Als ik Ajax was, zou ik er misschien alles aan doen om Slot een heel langjarig contract te geven. Ik zou zeggen: kom maar hier voor een waanzinnig salaris, je mag het opbouwen. Leg hem maar voor acht jaar vast. Dan kan hij een nieuw elftal gaan opbouwen en daar ook wat mee bereiken”, zo klonk het namens de Snor, die Pascal Jansen of Ron Jans ook wel leiding ziet geven aan de ‘opbouwfase’ van Ajax. Jansen zit na zijn ontslag bij AZ medio januari zonder club, terwijl Jans na een uitstekende samenwerking met FC Twente het ook bij FC Utrecht op de rit heeft gekregen.

Maar Slot naar Ajax? Zowel Wilfred Genee als René van der Gijp ziet het niet gebeuren. “Ik zie wel dat Slot na Feyenoord liever naar het buitenland gaat. Dat hij niet dat gezeik wil hebben als hij naar de grote concurrent gaat”, aldus Van der Gijp. Concurrenten zijn Feyenoord en Ajax dit seizoen zeker niet van elkaar. Het verschil op de ranglijst is zestien punten in het voordeel van de Rotterdammers, die in september al met 0-4 wonnen in de Johan Cruijff ArenA. Op 7 april staat de tweede Klassieker op het programma.