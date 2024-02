Johan Derksen vindt dat Ajax een ongekend groot gebaar moet maken aan de eigen supporters

Johan Derksen vindt dat Ajax de seizoenkaarthouders financieel tegemoet moet komen. Het zou in zijn ogen ‘fatsoenlijk’ zijn om de helft van de prijs terug te betalen, nu het seizoen van Ajax tegenvalt.

Een seizoenkaart bij Ajax kost minstens zo’n 255 euro. Volgens Derksen krijgen de fans geen waar voor hun geld. “Het zou wel fatsoenlijk zijn als die club aan alle seizoenkaarthouders de helft terugbetaalt”, zegt de analist van Vandaag Inside. Een seizoenkaarthouder van Ajax heeft een garantie van goed voetbal, maar daar is geen sprake van. Het is onrealistisch, maar ze nemen hun seizoenkaarthouders wel behoorlijk in de maling voor die prijs.”

Zaterdag verloor Ajax met 2-0 van AZ. Het was een dure nederlaag in de strijd om de vierde plek. Ajax staat op de vijfde plaats, met zes punten achterstand op AZ. “Het verbaast me dat de kranten er zo’n heisa van maken dat Ajax heeft verloren. Ajax kan van iedere normale tegenstander verliezen in de Eredivisie, daar moet je niet raar van opkijken”, zegt Derksen.

“Ze hebben een heel matig elftal en een trainer die een schat van een man is, maar nergens een speler beter heeft gemaakt”, doelt hij op interim-trainer John van ’t Schip. “Dat is gewoon een trainer die volledig afhankelijk is van de kwaliteit van zijn spelers. Het is een verloren jaar, je moet je helemaal niet druk maken om Ajax.”