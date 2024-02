John van 't Schip komt dag voor return tegen Bodø/Glimt met nieuws over Jordan Henderson

Het is nog maar de vraag of donderdagavond namens Ajax in actie kan komen tegen Bodø/Glimt. De winteraanwinst is een twijfelgeval voor de return in de tussenronde van de Conference League, zo heeft John van 't Schip daags voor de wedstrijd bekendgemaakt.

Woensdagavond zal bij de afsluitende training in Noorwegen bepaald worden of Henderson in actie kan komen. De Engelse middenvelder kwam afgelopen zondag tegen NEC niet helemaal ongeschonden uit de strijd, waardoor er nu een vraagteken achter zijn naam staat.

Positief is dat Steven Berghuis wel in actie kan komen. "Hij is terug, heeft getraind, dus dat ziet er goed uit", aldus Van 't Schip in gesprek met ESPN. "Voor de rest is er weinig nieuws te melden."

Ajax hoopt zich donderdagavond te plaatsen voor de volgende ronde van de Conference League. Het heenduel met Bodø/Glimt eindigde vorige week in een 2-2 gelijkspel. De Amsterdammers stevenden lange tijd af op een nederlaag, maar verschaften zich dankzij twee zeer late doelpunten een aardige uitgangspositie voor de return.