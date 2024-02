John van 't Schip verklaart wissel van Kenneth Taylor tegen Bodø/Glimt

heeft geen basisplaats weten te bemachtigen voor het Conference League-duel met Bodø/Glimt. De laatste tijd werd de nummer 8 van Ajax uitgefloten door het Ajax-publiek, na zijn magere partijen voor de Amsterdamse club. John van ’t Schip legt uit dat zijn keuze niks te maken heeft met de wil van het publiek.

De zestigjarige coach vertelde dat het een afweging was tussen Taylor en een andere Ajax-middenvelder. “We spelen meer met twee échte zessen. Vandaar dat we een keuze hebben gemaakt tussen hem en Kristian (Hlynsson, red.)”, legt de Ajax-coach uit bij zender Veronica. De kritiek op Taylor heeft niks met de keuze te maken. “Het is niet zozeer om hem uit de wind te houden. Het heeft meer te maken met de bezetting, en zo zijn we tot de opstelling gekomen.”

Naast Taylor zijn er nog twee spelers die niet tegen Bodø/Glimt spelen, terwijl ze wel in de basis stonden tegen NEC afgelopen zondag. Jaydon Banel en Jordan Henderson spelen ook niet in Noorwegen. Daarvoor zijn Branco van den Boomen en Carlos Forbs in de plaats gekomen. Van ’t Schip legt ook uit waarom hij voor Forbs heeft gekozen.

“Je hebt natuurlijk ook snelheid nodig. Als we iets meer inzakken, dan kan het een wapen zijn. Samen met Brian (Brobbey, red.) voorin heb je in ieder geval ook snelheid, en Steven (Berghuis) die naar binnen kan komen, die heeft ook snelheid, maar de rechterkant is een andere manier van spelen. Het is meer een open kant. Aan de linkerkant moet Forbs de diepte zoeken”, zo legt de Ajax-coach gedetailleerd uit.