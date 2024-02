Aanvoerder Jong PSV speelt zich in de kijker: 'Er is volop geïnformeerd bij mijn zaakwaarnemer'

, de aanvoerder van Jong PSV, heeft zich afgelopen seizoen in de kijker gespeeld bij meerdere clubs uit het Engelse Championship. Dat zegt de 21-jarige middenvelder in een interview met het Eindhovens Dagblad, waarin hij het ook heeft over zijn kansen om eindelijk zijn debuut in de hoofdmacht van trainer Peter Bosz te mogen maken.

Nassoh kwam al in 2010 in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren terecht en werd in de zomer van 2021 toegevoegd aan de selectie van Jong PSV, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. De middenvelder speelde inmiddels 93 wedstrijden op het tweede niveau, waarmee hij de PSV'er met de meeste wedstrijden voor de Jong-ploeg achter zijn naam is. Toch kwam het, ondanks het feit dat hij al wel mee mocht op trainingskamp en speeltijd kreeg in oefenwedstrijden in het eerste, nog niet tot een debuut in PSV 1: "Dat is soms balen, maar er is geen tijd om lang daarmee bezig te zijn", zegt Nassoh daarover.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder stelt dat hij zich ook op het tweede niveau nog voldoende kan ontwikkelen: "Voor mij is het belangrijk om in het voetbal te blijven investeren en dan met name in het gedeelte zonder bal. Sneller en beter omschakelen, is iets wat ik wil verbeteren bijvoorbeeld. Ik probeer weg te blijven van verleidingen en randzaken en me helemaal te concentreren op het ontwikkelen van mezelf. Op jonge leeftijd is dat niet altijd makkelijk, maar ik wil als profvoetballer slagen en moet daar alles voor doen en laten", toont Nassoh zich zelfbewust. "Natuurlijk had ik op meer gehoopt, maar ook Jong PSV is zeer serieus profvoetbal", beseft de middenvelder.

Belangstelling

Met Jong PSV speelt Nassoh donderdag in Londen tegen Chelsea in het kader van de Premier League International Cup, een toernooi dat de Eindhovenaren vorig seizoen wisten te winnen. "Vorig jaar merkte je dat vooral clubs uit het Championship naar deze wedstrijden hadden gekeken, want er werd bij mijn zaakwaarnemer ineens volop geïnformeerd", vertelt Nassoh. Interesse is voor hem echter niet iets nieuws: "De afgelopen transferperiodes waren er mogelijkheden om naar een andere club te gaan, ook in het buitenland. Dat zag ik niet zitten. Het was goed om hier te blijven en te kijken naar kansen om door te stoten, maar helaas zijn die nog uitgebleven. Wie weet in de komende periode nog", blijft Nassoh hopen op een kans in het eerste. De middenvelder is komende zomer transfervrij, PSV wil graag met hem door: "Uiteindelijk maak ik in goed overleg met mijn zaakwaarnemer een keuze, maar ik wil nu presteren in de komende wedstrijden."