Jordan Henderson: 'Ik ben de allerslechtste persoon aan wie je die vraag kunt stellen'

gaat de komende dagen gebruiken om zijn debuutwedstrijd voor Ajax te analyseren. De kersverse middenvelder van Ajax wilde zijn optreden tegen PSV (1-1) niet beoordelen tijdens de persconferentie, omdat hij ‘zijn eigen grootste criticaster is’.

“Dat doe ik niet, dat laat ik aan jullie”, zegt Henderson op de vraag hoe hij zijn optreden inschaalt. “Ik ben waarschijnlijk de slechtst denkbare persoon om die vraag aan te stellen, want ik ben mijn grootste criticaster. Ik zal vanavond en morgen de nodige dingen zien die ik beter had kunnen doen. Maar het is moeilijk om meteen jezelf te analyseren als je net bent gedebuteerd. Ik moet later reflecteren op de wedstrijd. Fysiek voelde ik me goed. Met de kansen die we hebben gecreëerd, hadden we ook kunnen winnen.”

Een van de dingen die Henderson wellicht beter kon doen, was het nemen van meer risico. Er waren momenten waarop hij het spel simpel hield terwijl hij ook en pass met wat meer risico kon versturen, merkt een journalist op. “Het ligt eraan. Misschien had ik soms de pass moeten versturen met wat meer risico, zoals je zegt. Het is afhankelijk van de situatie op het veld. Soms wil ik de bal wat langer behouden, zeker als we ‘m net hebben veroverd en PSV een goede fase had. Dan wil ik hem in de ploeg houden”, antwoordt de Engelsman.

“Misschien waren er momenten waarop ik had moeten passen, dat zal ik bekijken”, zegt hij alvast. “Timing is belangrijk: je moet weten wanneer je de bal in bezit moet houden en wanneer je iets meer risico moet nemen om tussen de linies te spelen om een opening te vinden. Daar kan ik me misschien in verbeteren, dat moet ik analyseren.”