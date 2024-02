Jordan Henderson is glashelder en richt zich met duidelijke bewoordingen tot Ingmar Oostrom

is verbaasd dat VAR Ingmar Oostrom zondagmiddag niet heeft ingegrepen in de slotfase van de wedstrijd tussen SC Heerenveen en Ajax. Volgens de Engelse middenvelder is er een overduidelijk doelpunt afgekeurd, maar kwam Ajax simpelweg ook niet goed genoeg voor de dag in het Abe Lenstra Stadion.

"Ik wist tot vandaag niet dat er geen doellijntechnologie was in Nederland", geeft Henderson toe, die niet vindt dat er doellijntechnologie nodig was voor het nemen van de beslissing in de slotfase van de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax: Maar dat heb je ook niet nodig hier, je hebt alleen de VAR nodig. Het is gewoon een doelpunt. Ik snap niet dat ze de treffer niet toekennen", is Henderson duidelijk.

Tijdens het bekijken van de beelden samen met ESPN-verslaggever Leo Oldenburger, wordt het voor de middenvelder van Ajax nóg duidelijker: "Dit is toch een doelpunt? Het is heel raar", vindt de Brit. "Voor mij is het een honderd procent doelpunt, ik heb geen enkele twijfel. Het is heel teleurstellend dat hij niet wordt gegeven", zegt Henderson, die daarna verder ingaat op het spel van Ajax tegen de Friezen.

"In de eerste helft presteerden we niet goed en we begonnen slap aan de tweede helft", blikt Henderson terug. "Daarna knokten we ons terug en toonden we karakter. Als uiteindelijk de goede beslissing was genomen, hadden we tenminste een punt gepakt. Al was dat het maximale wat wij verdienden vandaag. We lieten niet datgene zien waartoe we in staat zijn", besluit hij.