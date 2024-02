Joseph Oosting geeft duidelijk signaal af bij FC Twente: 'Hij moet stappen maken in zijn fysieke gesteldheid'

zal bij FC Twente in het duel tegen Excelsior opnieuw plaatsnemen op de bank, zo heeft trainer Joseph Oosting vrijdag bekendgemaakt tegenover RTV Oost. De trainer van de Tukkers is voorzichtig met de van AS Monaco gehuurde aanvaller, die nog aan zijn fitheid moet werken.

Boadu kende een week geleden een fraaie rentree op de Nederlandse velden, want kort na zijn invalbeurt in het duel tegen RKC Waalwijk was de aanvaller trefzeker. Dat zal ongetwijfeld naar meer smaken bij de 23-jarige Amsterdammer, maar meer dan een invalbeurt zit er voorlopig niet in: "Hij (Boadu, red.) moet stappen maken in zijn fysieke gesteldheid", geeft FC Twente-trainer Oosting aan. "Na een training moet hij nog wat extra dingen doen. We moeten heel erg voorzichtig zijn met hem en we bekijken het per week."

Artikel gaat verder onder video

Dat de Tukkers voorzichtig zijn met Boadu is logisch, want de aanvaller heeft in de afgelopen seizoenen maar weinig gespeeld bij AS Monaco. De aanvaller zal geduldig op zijn kans moeten wachten en is ook niet dringend nodig, aangezien Oosting de nodige keuzes heeft bij FC Twente: "Alleen Gijs Besselink is ziek, dus wat dat betreft doen we het goed. Dat vind ik wel fijn, want een paar weken geleden had ik wat minder keus. Dit is wat we graag willen", geeft de succesvolle oefenmeester aan.