Kees Kwakman ziet iets opvallends aan Steven Berghuis tijdens interview met ESPN

Kees Kwakman denkt dat Ajax-aanvoerder zich tegenover de camera's van ESPN heeft ingehouden na de wedstrijd tussen SC Heerenveen en Ajax. De aanvoerder van Ajax toonde zich na afloop uiterst realistisch, maar Kwakman denkt dat de buitenspeler van de Amsterdammers ervoor heeft gekozen om bewust rustig voor de camera te verschijnen.

In gesprek met ESPN gaf Berghuis aan dat het voor hem lastig was om de vinger te leggen op hetgeen wat er misging in het duel tussen sc Heerenveen en Ajax. De aanvoerder van de Amsterdammers constateerde dat zijn ploeg er moeite mee had om grip te krijgen op de Friezen, maar kon op de tactische details nog niet verder in gaan. Berghuis wilde daarvoor eerst de momenten in de wedstrijd terugzien, wat een teken van voorzichtigheid was volgens Kees Kwakman.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb het idee dat hij zich een beetje inhoudt", begint Kwakman in de nabeschouwing van de wedstrijd na het zien van het interview met Berghuis. "Ik vind zijn tactische analyses over het algemeen heel goed, dus ik denk dat hij stiekem wel weet waar het aan schortte, maar denkt: ik ben aanvoerder, ik houd mij rustig. Hij hoeft ook niet de boel bij elkaar te schreeuwen", voegt Kwakman nog toe.