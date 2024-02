Kees van Wonderen is woedend en maakt wegwerpgebaar richting Jordan Henderson

SC Heerenveen-trainer Kees van Wonderen heeft zich in het tweede bedrijf gestoord aan een actie van Ajax-middenvelder . De Brit had in de ogen van de trainer van Heerenveen de bal terug moeten spelen naar de Friezen, maar besloot om verder te voetballen.

Het spel in het Abe Lenstra Stadion kwam in het Abe Lenstra Stadion stil te liggen wegens een aangeslagen Brian Brobbey. Mickey van der Hart schoot de bal uit, maar er is niet duidelijk te zien of de doelman dit bewust of onbewust deed. Ajax mocht in ieder geval ingooien en Henderson besloot verder te voetballen, in plaats van de bal terug te schieten naar een speler van sc Heerenveen.

Het zorgde voor de nodige frustratie bij Kees van Wonderen, die door ESPN in beeld werd gebracht op het moment dat Henderson besloot verder te voetballen. De trainer reageerde woedend en maakte een wegwerpgebaar richting de Engels international van de Amsterdammers.