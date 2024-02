Kenneth Perez maakt gehakt van twee Ajacieden: 'Zij vinden zichzelf zúlke goede voetballers'

Kenneth Perez heeft zijn mening over en Benjamin Tahirović niet onder stoelen of banken gestoken in het programma Dit was het Weekend op ESPN. De Deense analist vindt dat beide Ajax-middenvelders zowel in balbezit als bij balverlies veel te weinig brengen. Volgens Perez voelen Van den Boomen en Tahirović zich zelfs te goed om zónder bal wat te doen.

Karim El Ahmadi was in Dit was het Weekend lovend over de strijdwijze van AZ in de thuiswedstrijd tegen AZ afgelopen weekeinde. De Alkmaarders speelden zeker niet hun beste partij van dit seizoen, maar gooiden wel de beuk erin en wonnen daarmee onder meer de slag op het middenveld. Jordy Clasie en Dani de Wit gingen voorop in de strijd. Groot was het contrast met hun tegenstanders, stelt Perez. “Het verschil met die middenvelders, zoals Van den Boomen en Tahirović, is dat zij zichzelf zúlke goede voetballers vinden, dat zij eigenlijk alleen in balbezit wat gaan doen”, zo klonk het namens de Deen.

Artikel gaat verder onder video

“Zo’n Clasie is écht een goede voetballer, maar ook wel iemand die wil tackelen en vooruit wil gaan. Dani de Wit is niet zo’n hele goede voetballer, maar wel een ongelooflijk werkpaard”, aldus Perez, die ervan is overtuigd dat Tahirović zichzelf heel hoog inschat. Ajax tastte afgelopen zomer diep in de buidel voor de komst van de middenvelder uit Bosnië en Herzegovina, maar hij heeft evenals flink wat andere zomeraankopen nog geen moment écht kunnen laten zien dat hij een versterking is. “Honderd procent, honderd procent”, reageerde Perez op Jan Joost van Gangelen, die zich afvroeg of Tahirović zichzelf daadwerkelijk zo’n goede voetballer vindt. “Je ziet toch hoe ze voetballen? Het is allemaal een beetje dit en een beetje dat. Het is ook niet erg. Meestal als je bij Ajax komt, ben je een hele goede voetballer die eigenlijk alles voetballend oplost. Maar dat zijn zij niet, Van den Boomen natuurlijk ook niet.”

Van den Boomen maakte na vorig seizoen transfervrij de overstap van Toulouse naar Ajax en was tijdens de voorbereiding een van de lichtpuntjes in Amsterdam. Hij verdween echter al na twee competitieduels uit de basis. Na het vertrek van Maurice Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip kreeg de Noord-Brabander een nieuwe kans, maar hij raakte begin november geblesseerd aan zijn knie en moest daardoor drie maanden toekijken. Van den Boomen maakte in de heenwedstrijd tegen Bodø/Glimt zijn rentree en was meteen trefzeker, maar kon niet voorkomen dat Ajax na het gelijkspel tegen NEC ook op bezoek bij AZ flink teleurstelde.