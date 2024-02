Grote verbazing bij Perez, die Van Gangelen meteen tegenspreekt: ‘Dit was toch geen zeperd?’

Kenneth Perez heeft zondagavond met grote verbazing geluisterd naar de introductie van Jan Joost van Gangelen voor het programma Dit was het Weekend op ESPN. De presentator noemde de 2-0 nederlaag van Ajax op bezoek bij AZ de ‘zoveelste zeperd’ voor de Amsterdammers, maar volgens Perez was de verliespartij in Alkmaar ‘ingecalculeerd’.

De uitzending van Dit was het Weekend naar aanleiding van speelronde 23 in de Eredivisie was nog maar net begonnen of Van Gangelen werd al meteen tegengesproken door Perez. “Dit was toch geen zeperd? Toch niet elke nederlaag is een zeperd?”, reageerde de Deense analist op zijn collega. “Dit was een ingecalculeerde nederlaag. Ja, natuurlijk denk ik dat. Het was niet heel goed, maar het is ook geen topper meer als de nummers vier en vijf tegen elkaar spelen en ze allebei niet in hele goeden doen zijn.”

De laatste overwinning van Ajax in de Eredivisie dateert van eind januari, toen het met 2-4 te sterk was voor Heracles Almelo. De Amsterdammers speelden een week later nog knap gelijk tegen koploper PSV, maar wisten vervolgens niet te winnen van sc Heerenveen (3-2 nederlaag) en NEC (2-2). Ze kwalificeerden zich in de tussentijd weliswaar ten koste van Bodø/Glimt voor de achtste finales van de UEFA Conference League, maar dat gebeurde met veel meer geluk dan wijsheid. Volgens Perez lag een nederlaag in Alkmaar dan ook in de lijn der verwachting. “Het probleem met Ajax is natuurlijk dat we als competitie eigenlijk een goed Ajax nodig hebben. Daarom is het zo jammer dat het niet zoveel is.”

Van Gangelen noemt het zelfs ‘buitensporig slecht’ wat de gevallen grootmacht laat zien. Oók daarover heeft Perez zijn twijfels. “Donderdag was het buitensporig slecht, maar ga je wel door. Vandaag (zondag, red.) was het niet buitensporig slecht. Het was slecht, maar ook zoals je had kunnen verwachten van dit Ajax. Gewoon zoals Ajax voetbalt. Niet heel goed.” De Deen is van mening dat mensen - indien ze dat nog niet hebben gedaan - hun verwachtingen moeten bijstellen. “Dít is het. De perceptie bij Ajax moet veranderen bij mensen. Je merkt het ook al wel. Ze worden cynisch en denken ‘het zal wel’. Maar sommige mensen hebben nog steeds: ja, maar dit is Ajax. Ja, het is Ajax, dat staat er. Maar het is niet zo’n heel goed Ajax en daarom vond ik het ook een reguliere 2-0 overwinning voor AZ.”