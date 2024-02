Kieft kent geen twijfel: 'Hij is de leider van Feyenoord, de beste speler, wordt moeilijk te behouden'

Wim Kieft verwacht dat moeilijk te behouden wordt voor Feyenoord. De voormalig topspits vindt de middenvelder momenteel de beste speler in de ploeg van Arne Slot en verwacht dat grote buitenlandse clubs zich voor Wieffer zullen blijven melden. Eerder deze maand bevestigde Wieffer zelf al dat Atlético Madrid zich bij Feyenoord heeft gemeld.

In zijn column voor De Telegraaf schrijft Kieft dat meerdere Feyenoorders een stap hogerop kunnen zetten. “Hartman en Geertruida zijn prima spelers, terwijl Beelen een goede indruk maakt als centrale verdediger”, somt Kieft op. “Wieffer heeft de meeste potentie van allemaal en ontpopt zich tot de leider. Al zullen sommigen beweren dat hij nogal moeilijk beweegt. Met zijn motoriek valt dat voor te stellen en lijkt hij eerder traag en weinig spectaculair. Toch is hij snel, fysiek sterk, kan goed koppen en is comfortabel aan de bal.”

“Door zijn stormachtige ontwikkeling is Wieffer de beste Feyenoorder. Automatisch kom je dan op de radar bij Europese topclubs zoals eerder bleek uit de uitgelekte interesse van Atletico Madrid”, weet Kieft, die ‘twijfels’ houdt bij de potentie van Calvin Stengs. “Of het nu is als middenvelder of als buitenspeler, te vaak geeft hij niet thuis als de grote clubs langskomen. Timber speelde niet zijn beste wedstrijd in Rome, maar gezien zijn leeftijd van 22 jaar zit er nog perspectief in.”

De bemanning van de vleugelposities in de voorhoede blijft het grootste probleem van Feyenoord, in de ogen van Kieft. “Terwijl die posities bij PSV en Ajax juist prima zijn bezet. Anders zou Nieuwkoop daar nooit worden opgesteld door Slot. Paixão, Ivanusec, Jahanbakhsh, Minteh en Stengs leveren niet. Daarop zal Feyenoord komende zomer moeten anticiperen op de transfermarkt.”