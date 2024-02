Kind van de club doet Real Madrid veel pijn in 93ste minuut van stadsderby

Real Madrid heeft de weinig spectaculaire Derbi Madrileño niet weten te winnen van stadsgenoot Atlético Madrid. In Santiago Bernabéu zorgde oud-speler van Real Madrid Marcos Llorente in de blessuretijd voor de onterechte 1-1. Lang leek Brahim Díaz zich te kronen tot matchwinner in het vierde treffen van dit seizoen - en de derde ontmoeting in 25 dagen - tussen de Madrileense plaatsgenoten. Door deze puntendeling bleef een zevende overwinning op rij in LaLiga uit voor de Koninklijke.

Bij zowel Real als Atlético was de defensie de achilleshiel. Bij de thuisploeg ontbraken de geblesseerden Courtois, Militão, Alaba en Rüdiger achterin. Daarnaast zat Tchouaméni een schorsing uit en viel Vinícius geblesseerd uit in de warming-up. Door alle afwezigen stond Carvajal - die voor de 400e wedstrijd het wit van Real Madrid droeg - centraal achterin. Stadsgenoot Atlético kon geen beroep doen op Azpilicueta en Giménez. De weer fitte Depay scoorde de afgelopen drie wedstrijden iedere keer, maar veroverde daarmee nog geen basisplaats.

Artikel gaat verder onder video

Díaz hoorde door de blessure van Vinícius pas vlak voor de wedstrijd dat hij speelde en nota bene hij opende na twintig minuten de score in de 287e derby tussen Real en Atlético. Na een halve interceptie van Koke kreeg Díaz de bal panklaar in zijn voeten geschoven. De Spaanse international rondde na een soepele passeerbeweging beheerst af. Atlético kon daar weinig tegenover stellen in de eerste helft. Enkel een kopstoot van de geheel vrijstaande Saúl Ñíguez had de ploeg van Simeone op gelijke hoogte kunnen brengen, maar de middenvelder mikte aan de verkeerde kant van de paal.

Waar Saúl Ñíguez voor rust met het hoofd faalde, stond hij direct na rust hinderlijk buitenspel toen Savić de gelijkmaker leek te scoren. De VAR greep in en keurde de 1-1 af. Na ruim een uur spelen kwam Depay binnen de lijnen om alsnog een resultaat uit het vuur te slepen. Met de komst van Depay veranderde er weinig in het spelbeeld. De grootste kansen waren voor de ploeg van Ancelotti. Rodrygo en Díaz misten dotten van kansen op de 2-0, waardoor Atlético in leven bleef.

Namens Atlético Madrid kreeg Griezmann de grootste kans, maar hij hakte de bal van dichtbij op doelman Lunin. De thuisploeg was heer en meester en kwam ook in de slotfase amper in de problemen. Toch vond ver in blessuretijd Depay ploeggenoot Llorente, die op zijn beurt met een schitterende kopgoal zorgde voor een fraaie maar vooral onverdiende gelijkmaker. Door dit gelijkspel is het gat tussen de rivalen nog steeds tien punten. Atlético Madrid zal zich moeten richten op een plek in de top-4 om zo Champions League-voetbal veilig te stellen. Koploper Real Madrid kan volgende week een flinke slag slaan wanneer titelkandidaat Girona op bezoek komt.