Kjetil Knutsen verklapt wat Ajax moet doen zodat hij de telefoon opneemt

Kjetil Knutsen werd afgelopen zomer genoemd als mogelijke nieuwe trainer van Ajax, maar staat nog altijd voor de spelersgroep bij Bodø/Glimt. In de aanloop naar de Conference League-duel tussen beide ploegen krijgt Knutsen enkele vragen over de interesse uit Amsterdam.

Op de persconferentie wordt aan Knutsen gevraagd of hij contact heeft gehad met Sven Mislintat, destijds de directeur voetbalzaken in de Johan Cruijff ArenA. Die vraag beantwoordt hij niet direct. “Ik heb veel respect voor Ajax, de trainer en de club. Ik ben heel blij dat ik trainer van Bodø/Glimt ben en we hebben een heel belangrijke wedstrijd voor de boeg. Dat is nu het belangrijkste, ik hoop dat we het hierbij laten wat betreft deze vragen”, geeft hij aan.

Artikel gaat verder onder video

Desondanks krijgt Knutsen nog een vervolgvraag. Wat als hij komende zomer een telefoontje krijgt van Ajax? “Je geeft niet op, hè. Zij die mij kennen, weten dat ik een onbekend nummer nooit opneem. Of het nu een nummer is uit Noorwegen, Engeland of Nederland.” Ajax zal dus in ieder geval met een herkenbaar nummer moeten bellen, wil het in contact kunnen komen met Knutsen.

Ajax neemt het donderdagavond om 21.00 uur op tegen Bodø/Glimt in de knock-outronde van de Conference League. Een week later wacht de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik bereikt de achtste finales.