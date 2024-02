Knutsen is woest: 'Hij had een paar jaar geleden ruzie met Ajax, misschien was het payback time'

Kjetil Knutsen, de trainer van FK Bodø/Glimt, is woest over het optreden van de arbitrage in de wedstrijd tegen Ajax. Hij vindt dat zijn ploeg een strafschop is ontnomen en hekelt ook de rode kaart die zijn middenvelder Albert Grønbæk kreeg.

Scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos had Ajax al een rode kaart toegekend, nadat Josip Sutalo de doorgebroken Håkon Evjen neerhaalde. Twee minuten later voorkwam Borna Sosa op de doellijn een goal van Patrick Berg en daarbij gebruikte hij zijn arm. Sidiropoulos bekeek de beelden en oordeelde dat Brede Moe vlak daarvoor een overtreding beging op keeper Diant Ramaj. Daardoor bleef Ajax een tweede rode kaart - en een strafschop – bespaard.

Artikel gaat verder onder video

“Dat de scheidsrechter een vrije trap toekent aan de keeper is ongelooflijk. Volgens mij denkt niemand anders dat die situatie iets anders is dan een strafschop en een rode kaart”, zegt Knutsen na de 1-2 nederlaag in verlenging voor de camera van Viaplay.

Ook de rode kaart die Grønbæk, na tweemaal geel, kon Knutsen niet bekoren. “Ik vond het bijzonder. Het was heel streng gefloten. Ik weet dat ditzelfde scheidsrechtersteam een paar jaar geleden ruzie had met Ajax. Misschien was het payback time.”

Daarmee doelt Knutsen op het feit dat Sidiropoulos in 2020 de wedstrijd tussen Ajax en Getafe (2-1) leidde. Toenmalig trainer Erik ten Hag was na afloop kritisch op Sidiropoulos, die in zijn ogen te mild was richting Getafe. De Spanjaarden bekerden door in de Europa League door een eerdere 2-0 zege.

De controversiële momenten in de wedstrijd zie je in onderstaande video's.