KNVB kiest scheidsrechter voor PSV - Feyenoord, fans van PSV zullen niet blij zijn

De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter voor de topper tussen PSV en Feyenoord van zondag. Erwin Zeinstra en Johan Balder assisteren hem langs de zijlijn. Edwin van de Graaf vervult de functie van vierde official.

De aanstelling van Gözübüyük is aan de ene kant geen grote verrassing, want Feyenoord en PSV zijn de clubs die het vaakst te maken kregen met Gözübüyük. De website 1908.nl becijferde dat Gözübüyük al 49 keer de leiding had over een wedstrijd waarin minstens een van de twee topclubs actief was. Een hoopgevend puntje voor de Feyenoord-fans: “Feyenoord is ook de ploeg waarbij, in positief opzicht, de meeste keren de bal op de stip werd gelegd door Gözübüyük.”

Er is nog een reden dat PSV-fans niet zullen juichen om de aanstelling van Gözübüyük, want een van die strafschoppen was uitgerekend tegen PSV en deed veel stof opwaaien. In speelronde 32 van het seizoen 2021/22 zag Gözübüyük in de blessuretijd van Feyenoord - PSV een handsbal van Mauro Junior en gaf hij een penalty. De videoscheidsrechter deed daar niets meer aan; Cyriel Dessers maakte er 2-2 van. De KNVB meldde na een evaluatie dat de penalty onterecht werd toegekend. "Ook wij zijn van mening dat het geen penalty had moeten zijn en dat de VAR had moeten ingrijpen. De arbitrage blijft mensenwerk met beslissingen onder grote druk", stelde de bond.

Gözübüyük ging twee maanden na die wedstrijd naar PSV om uitleg te geven over de omstreden penalty. Hij zou toen hebben uitgelegd dat de VAR hem niet naar de kant mocht roepen, omdat het ging om een 50/50-beslissing en niet om een duidelijke fout. Na het puntenverlies in De Kuip werd PSV tweede en ging Ajax er met de landstitel vandoor. Het verschil op de ranglijst was uiteindelijk twee punten in het voordeel van Ajax, dat ook een veel beter doelsaldo had.

Zondag is Pol van Boekel de VAR, geassisteerd door Dyon Fikkert. De aftrap in De Kuip is om 14.30 uur. Feyenoord moet winnen in Eindhoven om nog enige kans te behouden op het veroveren van de landstitel. Het verschil tussen beide teams is momenteel tien punten.

Gözübüyük krijgt de topaffiches

Gözübüyük lijkt de favoriete arbiter van de KNVB als het aankomt op de topwedstrijden. Hij floot eerder deze maand al Ajax - PSV (1-1) en had in september ook de leiding over De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord in Amsterdam (0-4).