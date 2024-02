'Koeman zal heel blij zijn met zijn optreden, hij maakt altijd een fletse indruk bij Oranje'

heeft zichzelf deze week een goede dienst bewezen met het oog op deelname aan het EK, zo denkt Valentijn Driessen. De aanvaller van Borussia Dortmund kwam dinsdag tot scoren in de Champions League-wedstrijd tegen zijn oude club PSV (1-1).

“Ik denk dat Ronald Koeman, die daar niet was omdat hij Manchester City - Brentford moest kijken, heel blij was met het optreden van Malen”, zegt Driessen vrijdag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

De journalist voegt daar wel een nuancering aan toe. “Volgens mij waren het Wesley Sneijder en Wim Kieft die in het begin van de week zeiden dat het heel anders is of je in het shirt van het Nederlands elftal speelt of van je club. Dan voelt alles vertrouwd aan. En dat gevoel heb ik ook bij Malen”, geeft hij aan.

Bij het Nederlands elftal is het talent van Malen er in de ogen van Driessen ‘nooit echt uitgekomen’, op een paar invalbeurten aan het begin van zijn carrière na. De buitenspeler was in 28 interlands goed voor 5 doelpunten. “Hij maakt altijd zo'n fletse indruk in het Nederlands elftal. In de Nations League heeft hij het vertrouwen gekregen. Maar dat heeft hij toen niet echt terugbetaald.”