Madueke ontvangt nieuwe dreun op nu al mooie avond voor Maatsen

Ronald Koeman zal woensdagavond mogelijk met veel belangstelling de ontmoeting tussen Chelsea en Crystal Palace in de Premier League op de voet volgen. De bondscoach van het Nederlands elftal haalde al een paar keer bij zijn selectie en de vleugelspeler van Chelsea verschijnt in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace voor het eerst aan de aftrap bij The Blues. De Nederlander krijgt de voorkeur boven onder andere .

PSV nam na de eerste helft van het afgelopen seizoen niet alleen afscheid van Cody Gakpo, maar zwaaide ook Madueke uit. Waar Gakpo de overstap maakte naar Liverpool, verruilde Madueke PSV voor Chelsea. De Londenaren telden liefst 35 miljoen euro neer voor de komst van de aanvaller. Madueke is er echter nog niet in geslaagd aan de hoge verwachtingen te voldoen. Hij kwam in de tweede helft van vorig seizoen in twaalf competitiewedstrijden in actie, maar scoorde slechts één keer. Dit seizoen wist hij enkel te scoren in de EFL Cup.

Artikel gaat verder onder video

Heel gek is dat niet, want Madueke krijgt weinig tot geen kansen van Mauricio Pochettino. De Portugees deed in de Premier League vooralsnog pas 129 minuten een beroep op de oud-speler van PSV, verdeeld over zeven wedstrijden. Eén keer mocht Madueke beginnen, op 28 oktober in de thuiswedstrijd tegen Brentford (0-2). De aanvaller maakte afgelopen zondag op bezoek bij Wolverhampton als invaller zijn rentree, nadat hij drie wedstrijden moest missen wegens een blessure. Madueke kon echter niet voorkomen dat Chelsea met 2-1 onderuit ging.

Madueke begint woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace wederom op de bank. Waar Pochettino een paar dagen geleden bij Wolverhampton op de rechterflank nog koos voor Cole Palmer - die zijn vijfde gele kaart pakte en dus geschorst is - krijgt nu Maatsen een kans als rechtsbuiten. Maatsen maakte vorig seizoen op huurbasis veel indruk bij FC Burnley en had een uitstekend seizoen op het tweede niveau afgelopen zomer kunnen bekronen met een transfer, maar Chelsea hield hem binnenboord. De Nederlander deed dit seizoen tot op heden veertien keer mee. In de EFL Cup mocht hij al twee keer starten, tegen Crystal Palace eindelijk ook in de Premier League.

De ogen op Stamford Bridge zullen vanaf 20.30 uur echter vooral gericht zijn op Christopher Nkunku. De Fransman verruilde RB Leipzig afgelopen zomer voor zestig miljoen euro voor Chelsea, maar kwam door een zware knieblessure pas tweemaal in actie. Hij maakte tegen Wolverhampton zijn eerste competitieminuten en was als invaller meteen trefzeker. Nkunku begint tegen Crystal Palace voor het eerst sinds zijn komst in de basis.