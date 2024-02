Kraay: 'Het lijkt alsof hij bij het Nederlands elftal met de handrem erop speelt'

Hans Kraay junior is onder indruk van wat in het shirt van RB Leipzig laat zien. Over de prestaties van de aanvallende middenvelder in het Nederlands elftal is de ESPN-analist minder te spreken.

Simons heeft volgens Kraay een goede week achter de rug. De oud-speler van PSV liet zich gelden in het Champions League-duel met Real Madrid (0-1 nederlaag) en maakte zaterdag een weergaloos doelpunt tegen Borussia Mönchengladbach (2-0 winst).

Artikel gaat verder onder video

"Hij is echt een hele grote meneer in Leipzig", begint Kraay zondagochtend aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie. "Hij heeft zó'n versnelling in zijn dribbels. Het enige is, en ik weet niet hoe jullie hiernaar kijken, dat het lijkt het alsof hij bij het Nederlands elftal er een beetje met de handrem op speelt."

Bram van Polen haakt in op de opmerking van Kraay. "Ik weet niet of het de handrem is, maar hij laat bij het Nederlands elftal nog niet zien wat hij wel bij zijn clubs laat zien. Dat zal ook een stukje vertrouwen zijn. Bij zijn clubs is hij natuurlijk wel een beetje het mannetje", aldus de PEC Zwolle-verdediger.

Volgens Kraay zit Simons 'een beetje vast' als hij het Oranje-shirt draagt. Mario Been ziet het wel goedkomen met de nog altijd maar twintigjarige middenvelder. "Ik denk dat hij als hij nu naar het Nederlands elftal komt met zijn in de Duitse competitie en op het hoogste niveau verzamelde bagage, dat hij wel meer gaat laten zien."