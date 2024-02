Krabbendam verwacht Feyenoord-transfer: 'Een echte Feyenoorder, het staat in de sterren geschreven'

Martijn Krabbendam verwacht dat Robert Eenhoorn in de toekomst weleens aan de slag gaat bij Feyenoord, zo geeft de journalist van Voetbal International aan in het programma Voetbalpraat op ESPN. De Feyenoord-watcher weet dat Eenhoorn jarenlang op de tribune heeft gezeten bij de Rotterdammers en een goede band heeft met de club.

Presentator Wouter Bouwman van het programma Voetbalpraat vraagt Krabbendam op televisie naar een eventuele overstap van Eenhoorn naar Feyenoord: "Er is al sprake van geweest, want hij heeft eerder al gesproken met de Vrienden van Feyenoord", geeft Krabbendam aan. "Ja, het staat in de sterren geschreven, zeggen ze dan toch? Hij zat als kind op de tribune daar", weet Krabbendam, die vervolgens van Arno Vermeulen de vraag krijgt of de wonden een beetje genezen zijn tussen Feyenoord en Eenhoorn. In het verleden was de relatie tussen de club en bestuurder minder, toen Feyenoord trainer Arne Slot weghaalde bij het AZ van Eenhoorn.

Artikel gaat verder onder video

"Ja, uiteindelijk helen die wonden natuurlijk altijd, als er tijd overheen gaat. Het is een Feyenoord-jongen en hij zat als kind op de tribune. Het is een echte Feyenoorder, dus ik denk dat het uiteindelijk ooit wel zo zou zijn", doelt de journalist op een overstap van Eenhoorn naar Feyenoord. Krabbendam brengt Eenhoorn ook in verband brengt met een andere functie: "Misschien is het ook wel een hele goede voor de Eredivisie CV", geeft Krabbendam aan, nadat Vermeulen de bestuurder eerder in de uitzending al in verband bracht met een zelfde soort functie.