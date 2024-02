Ronald Koeman ziet Oranje-sterren uitblinken bij Liverpool

Liverpool heeft woensdagavond gedaan wat het moest doen. Van harte ging het zeker niet, maar de thuiswedstrijd tegen Luton Town resulteerde in een 4-1 overwinning. De promovendus nam in de eerste helft brutaal de leiding, maar The Reds stelden na rust mede dankzij doelpunten van en orde op zaken.

Manchester City boekte dinsdagavond een 1-0 overwinning op Brentford en verkleinde de achterstand op Liverpool daardoor tot één punt. De formatie van coach Josep Guardiola heeft een wedstrijd minder gespeeld dan de lijstaanvoerder, die zich in de thuiswedstrijd tegen Luton Town dus geen misstap kon veroorloven. Maar wie een eenvoudige avond voor The Reds had verwacht, kwam bedrogen uit. Luton Town opende al na twaalf minuten brutaal de score. Chiedozie Ogbene zorgde voor een grote verrassing op Anfield.

Liverpool had zoals verwacht de bal en de mogelijkheden, maar keek na 45 minuten wel tegen een achterstand aan. Dat zag ook Ronald Koeman, die na zijn bezoek aan Manchester City - Brentford te gast was op Anfield. De bondscoach van het Nederlands elftal kwam niet voor niks, want aan de aftrap verscheen naast Van Dijk en Gakpo ook Ryan Gravenberch. Het waren Van Dijk en Gakpo die de thuisploeg in de tweede helft bij de hand namen. De captain knikte tien minuten na rust fraai raak uit een hoekschop en slechts drie minuten later bezorgde Gakpo Liverpool met een knappe kopbal een 2-1 voorsprong.

Die dubbele tik binnen vijf minuten kwam Luton Town niet te boven. Luis Díaz gooide het duel twintig minuten voor tijd op slot. Gravenberch maakte een paar minuten later plaats voor Bobby Clark en zag Gakpo nog een grote mogelijkheid op zijn tweede treffer verprutsen. Die misser kwam Liverpool niet duur te staan. De bezoekers waren niet bij machte zich terug te vechten en Harvey Elliott maakte er in de slotfase nog 4-1 van. Liverpool verstevigt dankzij de uiteindelijk ruime overwinning de koppositie in de Premier League. De voorsprong op Manchester City en Arsenal is respectievelijk vier en vijf punten, maar beide achtervolgers hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

Voor Liverpool staat komend weekeinde geen competitievoetbal op het programma. Het elftal van trainer Jürgen Klopp speelt zondagmiddag de finale van de League Cup tegen Chelsea. Een paar dagen later wacht Southampton in de vijfde ronde van de FA Cup, alvorens de focus weer op de titelstrijd kan. Op 10 maart staat de kraker tussen Liverpool en Manchester City op het programma, een week later de Merseyside Derby tussen Everton en Liverpool.