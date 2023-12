Liplezers smullen van opmerking Virgil van Dijk richting scheidsrechter Chris Kavanagh

Liplezers hebben weten te ontcijferen wat in de wedstrijd tussen Liverpool en Arsenal richting scheidsrechter Chris Kavanagh riep. De Nederlandse verdediger was bijzonder verbolgen vanwege het feit dat de arbiter een vermeende handsbal van Martin Ødegaard in de eerste helft onbestraft liet.

"Have you been drinking?" (Heb je gedronken?), lijkt Van Dijk richting Kavanagh te hebben geroepen. De arbiter liet de opmerking van de Oranje-captain onbestraft, maar datzelfde gold voor de actie van Ødegaard. Die leek de bal in zijn eigen zestien met de hand te beroeren, maar Liverpool claimde tevergeefs een strafschop bij Kavanagh.

Ook trainer Jürgen Klopp kon die beslissing maar moeilijk verteren. Tegenover de camera's van de BBC sprak de Duitse trainer na de wedstrijd zijn verbazing uit over het feit dat de bal niet op de stip ging: "Als je de beelden ziet, dan snap je niet waarom het geen strafschop was", foeterde de manager. Bij de concurrenten van Sky was hij niet veel positiever: "Ik zeg niet dat de scheids het kan zien want ik heb geen flauw benul waar hij op dat moment was, maar dat is een andere vraag. Maar er zit toch iemand in een kantoortje, hoe kan diegene niet tot de conclusie komen dat het de moeite waard zou kunnen zijn om de beelden nog eens te bekijken", wees Klopp naar het niet-ingrijpen van de VAR van dienst.