Man United lijdt uiterst pijnlijke thuisnederlaag na sensationele slotfase

Manchester United weet na vier gewonnen wedstrijden op rij in de Premier League weer wat verliezen is. Op Old Trafford was Fulham met 1-2 te sterk. Oud-Ajacied zorgde na ruim een uur voetballen voor het openingsdoelpunt; Harry Maguire maakte in de slotminuten de gelijkmaker. In de 97e minuut viel het doek alsnog en sloeg Fulham toe via in de counter om de drie punten mee naar huis te nemen.

Fulham begon sterk aan het duel en was vooral in de eerste twintig minuten de baas op Old Trafford. Manchester United, dat zonder de geblesseerde Rasmus Hojlund speelde, was zeer slordig aan de bal en mocht van geluk spreken dat het geen tegengoal incasseerde. Zo kreeg Alex Iwobi een grote kans waarbij hij voor eigen succes ging en naast schoot, terwijl verschillende medespelers er beter voor leken te staan. Ook Rodrigo Muniz en Andreas Pereira waren dichtbij een doelpunt, maar André Onana had een aantal goede reddingen in huis. United overleefde de openingsfase en kwam daarna zelf beter in de wedstrijd te zitten. Zo schoot Diogo Dalot van afstand op de paal en leek Alejandro Garnacho tot twee keer toe de bal binnen te krullen. Bernd Leno had echter net zoals zijn collega-keeper aan de andere kant een aantal fraaie reddingen paraat. Fulham was verder niet ongevaarlijk in de eerste helft en kreeg de grootste kans van de wedstrijd toen Muniz goed gebruik maakte van zijn lichaam en uit de draai hard op de paal schoot.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft was Fulham opnieuw de betere ploeg en kreeg het mogelijkheden om te scoren. Na ruim een uur voetballen was het dan eindelijk raak toen Bassey de bal voor zijn voeten kreeg uit een hoekschop. Eerst werd zijn poging nog geblokt, maar in tweede instantie roste hij de bal in het dak van het doel voor de verdiende 0-1. Na de tegentreffer begonnen the Red Devils wat aanvallender te voetballen ook al leverde dit weinig grote kansen op. Bruno Fernandes en Marcus Rashford probeerde het van afstand, maar Leno had overal een antwoord op. Harry Maguire kreeg de grootste kans toen hij van dichtbij over kopte vanuit een hoekschop.

Diezelfde Maguire zorgde in de slotminuten nog voor de gelijkmaker. Bruno Fernandes beproefde zijn geluk en schoot op doel. Leno had opnieuw een antwoord, maar Maguire stond op de juiste plek om de rebound in het lege doel te schieten. Ineens was United wakker en creerde het in blessuretijd nog verschillende mogelijkheden om de wedstrijd over de streep te trekken, maar Leno hield zijn ploeg op de been. In de 97e minuut brak Fulham uit met een counter. Adama Traoré bereikte Iwobi, die naar binnen kwam en heel koel bleef. Hij zette Onana op het verkeerde been en schoot de bal in de korte hoek om zo de winnende treffer op zich te nemen.

De ploeg van Erik ten Hag ziet een reeks van vier gewonnen wedstrijden eindigen. United blijft steken op een zesde plaats en ziet de top vier verder uit zicht raken. Fulham wint voor het eerst sinds 2003 een uitwedstrijd van Manchester United, maar blijft voorlopig op de twaalfde plaats staan.