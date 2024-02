Man van 128 duels voor Feyenoord weigert te juichen in De Kuip: 'Nee, dat ligt te gevoelig'

Mocht Jonathan de Guzman zondagavond trefzeker zijn namens Sparta in het uitduel tegen Feyenoord, dan zal de middenvelder niet gaan juichen in De Kuip. De voetballer, die 128 officiële wedstrijden speelde in het shirt van Feyenoord, vindt dat juichen in het stadion van zijn oud-werkgever te gevoelig ligt.

"Ik heb er nog niet over nagedacht", zegt De Guzman in gesprek met RTV Rijnmond, als hij wordt gevraagd naar het juichen na een eventuele treffer van de middenvelder in De Kuip: "Maar nee, ik juich niet", geeft de routinier duidelijk aan. Hij heeft een logische reden om dat zondagavond niet te doen: "Dat ligt te gevoelig" vindt de Spartaan aan, die in het shirt van Feyenoord tot 28 doelpunten kwam.

Met Sparta draait de 36-jarige middenvelder in vergelijking met vorig seizoen een lastiger jaar, zo geeft hij toe: "Het is wisselvallig dit seizoen, maar ik geloof in dit elftal", benadrukt De Guzman. "Je ziet het ook aan ons spel, we spelen goed, maar scoren moeilijk. Het veldspel is goed, daar moeten we op vertrouwen. Dan komen de doelpunten vanzelf", is de voorspelling van de speler die zondag terugkeert in het stadion waar hij zijn debuut maakte in het betaald voetbal.