Man van 18 doelpunten droomt van terugkeer bij Feyenoord: 'Ik wil zelfs als pinchhitter komen'

droomt van een terugkeer bij Feyenoord. De 35-jarige spits van RKC Waalwijk speelde tussen 2015 en 2018 al in De Kuip en steekt zijn persoonlijke liefde voor Feyenoord niet onder stoelen of banken. Toch betwijfelt hij of een terugkeer in Rotterdam realistisch is.

“Naar het buitenland zie ik mezelf niet snel gaan. Ik zit goed bij RKC en mijn kinderen hebben het naar hun zin”, legt Kramer uit in gesprek met Voetbal International. “Maar ja, stiekem heb ik nog wel één droom: Feyenoord. Maar ik heb niet het idee dat ik een versterking ben aan de bovenkant…”, verwijst hij naar de befaamde woorden van Arne Slot over Couhaib Driouech.

“Mijn cv spreekt voor zich. Ik loop één op drie over mijn hele carrière”, vervolgt de spits, doelend op zijn 82 doelpunten in 258 wedstrijden in de Eredivisie. Namens Feyenoord was hij goed voor 18 goals in 55 duels in de Eredivisie. “Als je een doelpunt nodig hebt, zou ik kunnen helpen. Ik ben 35 en zit aan het einde van mijn loopbaan. Dus ik weet niet of dat gaat gebeuren. Het is eerder een hele verre droom dan dat het werkelijkheid wordt, denk ik.”

Bovendien zou Kramer bij Feyenoord normaliter geen basisplaats heeft, terwijl hij die wel in Waalwijk heeft. “Dat is waar. Maar het blijft toch Feyenoord. Het is de enige club waar ik als pinchhitter naartoe zou gaan. Ik kom zo aan de dertig wedstrijden per seizoen. Dus fysiek lukt het allemaal wel. Dus ja, het zou een lastige keuze zijn. Maar voorlopig heb ik geen belletje gehad.”