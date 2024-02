FC Barcelona laat na afstand te nemen van Napoli en moet nog flink aan de bak

FC Barcelona heeft woensdagavond nagelaten alvast een belangrijke stap te zetten richting de kwartfinales van de Champions League. De formatie van coach Xavi Hernández kreeg in de uitwedstrijd tegen Napoli zat kansen en opende in de tweede helft ook de score, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel.

Beide ploegen hebben eigenlijk alleen nog de Champions League om het seizoen te redden. Napoli wordt aan het einde van dit seizoen onttroond als landskampioen van Italië en versleet dit seizoen al twee trainers. Luiciano Spalletti bezorgde Napels na 33 jaar weer eens de landstitel, maar kondigde toch zijn afscheid aan en werd bondscoach van Italië. Zijn opvolger Rudi Garcia werd in November al ontslagen en opgevolgd door Walter Mazzarri. Twee dagen voor het treffen met Barcelona kreeg Mazzarri zijn congé en werd Francesco Calzona tot nieuwe trainer benoemd bij de huidige nummer negen in de Serie A (met een achterstand van 27 punten op lijstaanvoerder Internazionale). Een functie die de Italiaan voorlopig combineert met het bondscoachschap van Slowakije, dat komende zomer deelneemt aan het EK in Duitsland. Calzona was tussen 2015 en 2018 overigens al assistent-trainer bij de drievoudig Italiaans kampioen.

Ook Barcelona wordt over een paar maanden onttroond als landskampioen, al zal het zich hoogstwaarschijnlijk nog wel via de competitie plaatsten voor de Champions League, volgend seizoen in een nieuwe opzet. Een tastbare prijs is deze jaargang alleen nog mogelijk via datzelfde podium. De achterstand in LaLiga op lijstaanvoerder Real Madrid (zij klopten Napoli ook al twee keer in de poulefase van de Champions League) is al acht punten. Voor de Spaanse Supercup werd het in de winter in de finale al te kijk gezet door diezelfde Madrilenen en ook in de Copa del Rey is de ploeg van scheidend trainer Xavi Hernández al uitgeschakeld.

In stadion Diego Armando Maradona, vernoemd naar één van de beste voetballers allertijden en tevens oud-speler van beide clubs, solliciteerde Lawine Yamal in de openingsfase nadrukkelijk met twee pogingen om de jongste doelpuntenmaker in de Champions League te worden. Via Robert Lewandowski en Ilkay Gündogan kreeg Barcelona nog meer kansen, zij vonden Napoli-keeper Alex Meret op hun weg. Napoli stelde er bitter weinig tegenover. De na zijn Afrika Cup-avontuur weer beschikbare Nigeriaan Victor Osimhen was vrijwel onzichtbaar. In het laatste kwartier van de eerste helft kwam Napoli wat beter in het spel en vaker op de helft van Barcelona. Tot kansen wist de thuisclub echter niet te komen. Ook Barcelona wist na de genoemde kansen niets meer te creëren voor de pauze.

Net als in de eerste helft was Barcelona in het eerste kwartier van deel twee de betere ploeg. Het bekroonde dit nu wel via de raak schietende Lewandowski. Voor de Pool was het pas zijn tweede treffer in de Champions League dit seizoen, maar wel zijn vijfde treffer in de laatste vier wedstrijden voor de Catalanen. Met zijn enige goed actie tekende Osimhen een kwartier voor tijd toch voor de gelijkmaker. Ook voor de Napoli-spits zijn tweede treffer deze campagne en meteen zijn laatste actie van de wedstrijd. Zo werd ook het slotkwartier een kopie van dezelfde fase voor de rust. Bijna was er in de extra tijd nog een plotwending toen Ilkay Gündogan maar net naast schoot.