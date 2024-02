N.E.C. moet geduld hebben, maar slaat alvast een grote slag voor volgend seizoen

N.E.C. heeft zich voor volgend seizoen verzekerd van de diensten van . De Nijmegenaren, die eerder op Deadline Day afscheid nemen van smaakmaker Magnus Mattsson, hoopten de 19-jarige aanvallende middenvelder per direct van Roda JC over te kunnen nemen, maar moeten geduld hebben tot komende zomer. Ouaissa was er alles aan gelegen om het seizoen af te maken in Kerkrade.

Ouaissa loopt al een tijdje rond in Limburg en sloot in de zomer van 2022 aan bij de hoofdmacht van Roda JC. Hij veroverde vorig jaar gaandeweg de tweede seizoenshelft al een basisplaats en is dit seizoen al helemaal niet meer weg te denken uit de eerste elf. Ouaissa kwam tot op heden 22 keer in actie in alle competities (Keuken Kampioen Divisie en KNVB Beker) en noteerde vier doelpunten en vijf assists. Zijn ontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven en wordt na afloop van dit seizoen dus beloond met een overgang naar N.E.C.

In Nijmegen reageert men verheugd op het vastleggen van de talentvolle aanvallende middenvelder. “Met Sami halen we een speler binnen voor de toekomst. Hij ontwikkelt zich snel en is een talentvolle speler die al de nodige vlieguren in de Eerste Divisie heeft gemaakt”, vertelt technisch directeur Carlos Aalbers op de clubkanalen. “We hadden graag gezien dat hij direct zou aansluiten, maar Roda JC ziet in hem een belangrijke speler voor de rest van het seizoen, omdat ze nog volop in de strijd om promotie verwikkeld zijn. We zijn overeengekomen dat hij dit seizoen bij Roda JC afmaakt en zich komende zomer in Nijmegen meldt.”

Roda JC bezet op dit moment de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Die klassering geeft na 38 wedstrijden recht op rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. De Limburgers zijn er alles aan gelegen om na dit seizoen de stap naar het hoogste niveau te zetten en kunnen de kwaliteiten van Ouaissa dus nog heel goed gebruiken. “Het was mijn grote wens om niet tussentijds te vertrekken bij de club waar ik ben opgegroeid, omdat ik het seizoen goed wil afsluiten bij Roda JC. Voor mijn ontwikkeling is de transfer naar N.E.C. een heel mooie stap”, zegt de speler zelf.