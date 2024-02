Nederlander sluit trainerschap bij Liverpool uit: 'Nee, ik ben daar duidelijk over'

Pepijn Lijnders zal Jürgen Klopp niet opvolgen als trainer van Liverpool. De assistent-trainer werd door de bookmakers gezien als mogelijke nieuwe hoofdtrainer, nadat Klopp zijn vertrek aankondigde. Lijnders zal echter in het kielzog van de Duitser vertrekken van Anfield.

Lijnders nam vrijdag plaats voor de persconferentie, voorafgaand aan de EFL Cup-finale tegen Chelsea van zondag, en kreeg de vraag of hij Klopp gaat opvolgen. “Nee, daar ben ik heel duidelijk over geweest. We wisten afgelopen zomer al dat dit ons laatste seizoen zou worden. Ik heb vorig jaar meerdere aanbiedingen gehad. Mijn hart zei toen steeds 'ja', maar mijn loyaliteit richting Jürgen zei 'nee'. We gaan dit project samen afsluiten.”

De Nederlander, die tot dusver alleen nog bij NEC op eigen benen stond, weet dat het moeilijk wordt voor Liverpool om een geschikte opvolger te vinden. “Niemand kan Jürgen Klopp vervangen. Maar er zijn vaker moeilijke transities geweest. In 1974 besloot Bill Shankly te stoppen (na vijftien jaar als trainer van Liverpool, red.). Bob Paisley stond op en deed het op zijn eigen manier. Als club hebben we iemand nodig die wil groeien.”

Lijnders werkte tussen 2014 en 2017 bij Liverpool, en keerde na een uitstapje bij NEC weer terug in 2018. Hij was er al toen Klopp in 2015 aan de slag ging op Anfield. Het tweetal werkt nauw samen; Klopp heeft door de jaren heen vaak zijn bewondering uitgesproken voor Pep.