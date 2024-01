Enorme opluchting voor Jürgen Klopp: 'De schrik van mijn leven!'

Liverpool-trainer Jürgen Klopp beleefde maandagavond na de 4-2 zege van zijn elftal op Newcastle United enkele hachelijke minuten. Bij het vieren van de overwinning gleed zijn trouwring midden op het veld van Anfield van zijn vinger. Met dank aan een oplettende cameraman vond hij het sieraad gelukkig alsnog terug.

Liverpool onderstreepte maandag nog maar eens dat het dit seizoen zeker tot de titelkandidaten in Engeland moet worden gerekend. The Reds gaan na de overwinning op The Magpies fier aan kop in de Premier League met 45 punten uit 20 wedstrijden, drie meer dan de verrassende nummer twee Aston Villa. Regerend kampioen Manchester City en Arsenal volgen met 40 punten, waarbij The Citizens wel een wedstrijd minder gespeeld hebben en dus in verliespunten tweede staan.

Voor Klopp was het dus een dubbel feestelijke avond, aangezien hij niet thuis hoefde te komen met een kale ringvinger. De Duitser heeft wel een verklaring voor het verliezen van het kostbare sieraad, blijkbaar was het Kerstdiner dit jaar niet erg copieus in huize-Klopp: "Soms val ik een kilo of twee af en dan gebeurt dit", vertelde de trainer na de wedstrijd aan de verzamelde pers. "Ik was nu wat te dun, dus ik kreeg de schrik van mijn leven." Zijn dank richting de cameraman die de ring in het gras zag liggen was dan ook groot: "Ik heb me dit seizoen vaak aan ze geïrriteerd, maar nu mag hij heel veel shots van mij maken."