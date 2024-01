Magistrale assist van Salah op Gakpo bij knappe zege Liverpool: Botman trefzeker voor Newcastle

Liverpool heeft op nieuwjaarsdag afgerekend met Newcastle United. De koploper van de Premier League was met 4-2 te sterk voor de ploeg van Eddie Howe. Cody Gakpo en Sven Botman vervulden hoofdrollen op Anfield.

Bij Liverpool stond Virgil van Dijk, logischerwijs, in de defensie. Cody Gakpo en Ryan Gravenberch moeten het doen met een plek op de reservebank. Bij Newcastle United had Sven Botman een basisplaats in de achterhoede. Beide ploegen zorgden voor een vermakelijke eerste helft, waarin Liverpool de beste kansen op een doelpunt kreeg.

The Reds dachten na achttien minuten op voorsprong te komen door een doelpunt van Luis Diaz, maar de aanvaller bevond zich in buitenspelpositie. Daarnaast zag Mohamed Salah een penalty gekeerd worden door Martin Dúbravka. Dan Burn scoorde namens de bezoekers, maar ook bij dat doelpunt ging de vlag voor buitenspel omhoog. Zo eindigde een leuke eerste helft, waarin Trent Alexander-Arnold bijna een werelddoelpunt maakte, in 0-0.

In de tweede helft had Liverpool niet lang nodig om de openingstreffer te produceren. Darwin Nunez bezorgde de bal bij Salah, die dit keer wel trefzeker was. Newcastle United kwam via Alexander Isak al na vijf minuten met een antwoord: 1-1. Liverpool, dat ondertussen zowel Gakpo als Gravenberch had ingebracht, bleef jagen op de voorsprong.

Nadat Curtis Jones zijn ploeg op 2-1 had gebracht, was het tijd voor een kunststukje van Salah. De aanvaller bediende Gakpo op zeer fraaie wijze, zodat de Nederlander voor de 3-1 kon zorgen. Wedstrijd gespeeld, zo dacht heel Anfield. Maar toen was daar ineens Botman, die met een prachtige kopbal voor de aansluitingstreffer kon tekenen. Newcastle kon niet doordrukken en liep zelfs nog tegen een vierde tegentreffer aan, toen Salah ditmaal wel trefzeker was vanaf de stip.