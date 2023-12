Probleem voor Erik ten Hag en Manchester United: vliegreis naar Newcastle United geannuleerd

Erik ten Hag heeft een fikse domper te verwerken gekregen in aanloop naar het duel tegen Newcastle United. Manchester United speelt zaterdagavond om 21.00 uur tegen de nummer zeven van de Premier League, en zou zaterdagochtend naar het noordoosten vliegen voor dat duel. Manchester Evening News meldt echter dat de vlucht geannuleerd is.

Het weer en technische problemen zouden een vliegreis in de weg staan, meldt het lokale medium zaterdagochtend. Hierdoor moet de ploeg van Ten Hag de reis naar Newcastle per bus maken. Deze rit zal zo’n drie uur in beslag nemen. Gelukkig komt Manchester United ruim op tijd aan voor de wedstrijd tegen Newcastle.

Artikel gaat verder onder video

De weersomstandigheden zijn dus niet om over naar huis te schrijven in het noordoosten. Het belooft een bitterkoude avond te worden en de verwachtingen zijn dat er sneeuw gaat vallen. Daarnaast moeten The Red Devils het zaterdagavond stellen zonder zes spelers. Lisandro Martínez, Tyrell Malacia, Casemiro, Christian Eriksen, Jonny Evans en Amad Diallo. Mason Mount voegt zich wellicht toe aan dit lijstje. De middenvelder kampte met kuitklachten en zit mogelijk weer bij de selectie.

Manchester bezet momenteel de zesde plaats in de Premier League en won de afgelopen drie competitiewedstrijden. Bij een overwinning kan de ploeg van Ten Hag mogelijk de top-vijf binnendringen. Newcastle kan bij een overwinning juist over Manchester United heen glippen. De ploeg van Eddie Howe heeft slechts één punt minder dan The Red Devils.