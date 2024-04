'Feyenoord krijgt duidelijkheid over Minteh: aanvaller keert niet meteen terug in De Kuip'

Als het aan Feyenoord ligt, dan speelt ook na de zomer op huurbasis in Rotterdam. De regerend landskampioen en kersverse bekerwinnaar is met Newcastle United in gesprek over een langer verblijf van de aanvaller. Volgens Voetbal International staat Minteh zelf open voor nog een jaar Feyenoord. Hij zal zich komende zomer wel eerst moeten melden bij Newcastle United.

De Rotterdammers namen de vleugelaanvaller afgelopen zomer op huurbasis over van Newcastle United. Al snel was duidelijk dat Minteh de ingrediënten had om uit te groeien tot publiekslieveling, maar dat hij zich nog wel volop moest ontwikkelen. Dat heeft hij gedurende het seizoen gedaan, want inmiddels is hij niet meer weg te denken uit de basiself van trainer Arne Slot. Dennis te Kloese, algemeen én technisch directeur van Feyenoord, liet vorige maand al weten dat de club graag langer door wil met Minteh.

Voetbal International meldt maandag, daags na de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC, dat de Rotterdammers al hebben gesproken met Newcastle United. Minteh staat welwillend tegenover nog een jaar Feyenoord, maar het is wel de bedoeling dat hij zich komende zomer meldt bij Newcastle United voor een trainingskamp in Azië. Zo krijgt de club uit de Premier League de kans om de rappe aanvaller van dichtbij in actie te zien en ‘mee te maken’. Minteh zal zich dan na dat trainingskamp melden in Rotterdam.

Minteh kwam tot op heden 34 keer in actie voor Feyenoord. Hij was goed voor tien doelpunten en vier assists. Minteh had in de bekerfinale tegen NEC een basisplaats, maar werd halverwege de tweede helft met tweemaal geel en dus rood van het veld gestuurd. Hij baalde enorm, maar gelukkig voor hem kwam de bekerzege van Feyenoord niet meer in gevaar. De Rotterdammers trokken de 1-0 voorsprong over de streep.

