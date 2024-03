Te Kloese bevestigt: Feyenoord in gesprek met aanvaller over huurtransfer

Feyenoord wil ook volgend seizoen de beschikking hebben over . De pijlsnelle vleugelaanvaller wordt dit seizoen gehuurd van Newcastle United, waar hij komende zomer in principe weer terugkeert. Dennis te Kloese bevestigt tegenover het Algemeen Dagblad dat Feyenoord opnieuw inzet op een huurdeal.

Minteh is de afgelopen weken op dreef bij de nummer twee van de Eredivisie. In de laatste drie wedstrijden maakte de Gambiaan drie doelpunten, waarvan één in de topper tegen PSV. Te Kloese ziet de aanvaller graag in Rotterdam blijven. “Newcastle United komt in april daarover praten”, meldt hij het AD.

“Hij wordt steeds beter. Zijn snelheid is ongelooflijk en hij is nog heel jong”, ziet Te Kloese, die ook weet dat Newcastle United te spreken is over de ontwikkeling van Minteh. De Premier League-club ziet dat de aanvaller steeds beter wordt in het drukzetten, een belangrijke kwaliteit voor vleugelspelers in Engeland.

Minteh speelde tot dusverre 27 wedstrijden in het shirt van Feyenoord. De Gambiaan was daarin goed voor zeven doelpunten en twee assists. Voordat Minteh naar Newcastle werd gehaald, speelde hij bij het Deense Odense BK.