Tiental Feyenoord houdt stand en grijpt KNVB Beker ten koste van N.E.C.

Feyenoord heeft zondag voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis beslag gelegd op de KNVB Beker, door N.E.C. in de eindstrijd in De Kuip met 1-0 te verslaan. De Braziliaanse linksbuiten kroonde zich na een klein uur spelen tot matchwinner voor de ploeg van trainer Arne Slot, die de laatste vijftien minuten met tien man speelde nadat in korte tijd twee gele kaarten kreeg van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De Nijmegenaren wisten echter niet te profiteren van het numerieke overwicht en keren dus zonder prijs huiswaarts.

Het kan snel gaan in een seizoen: waar boze fans aan het begin van het seizoen de spelersbus van NEC opwachtten, reisden 17.500 supporters van de Nijmegenaren af naar Rotterdam om getuige te zijn van de bekerfinale. De ploeg presteert dit seizoen bovenmaats en kon tegen Feyenoord de eerste grote prijs van haar bestaan pakken. De Rotterdammers waren eveneens gebrand op een overwinning en zagen graag een herhaling van de bekerfinale van 1994, toen de Trots van Zuid met 2-1 van NEC won. Arne Slot kon in de hernieuwde bekerontmoeting niet beschikken over Mats Wieffer, terwijl bij hun tegenstander Bart van Rooij weer terugkeerde.

Artikel gaat verder onder video

De 22-jarige linksback leverde de voorzet voor de eerste grote kans van de wedstrijd, maar Timon Wellenreuther keerde de kopbal van Youri Baas met een knappe redding. Het spelplan van NEC werd na een chaotische openingsfase al snel duidelijk: met ballen over de Rotterdamse verdediging moest het strafschopgebied van de Duitse keeper worden bereikt. Koki Ogawa had echter minder snelheid dan het verdedigingsduo van Feyenoord en was zodoende niet gevaarlijk, maar een poging van zijn landgenoot Kodai Sano vloog rakelings langs het Feyenoord-doel.

Aan de andere kant had de thuisploeg door de felheid van de tegenstander moeite om in haar spel te komen. Door een gebrek aan diepgang en matige combinaties moest de favoriet het hebben van matige afstandsschoten, waar Jasper Cillessen weinig moeite mee had. Na een staking wegens rookontwikkeling door bilaterale pyroacties veranderde dit niet. Santiago Gimenez kwam slechts eenmaal in het stuk voor, maar na een foutieve pass van Calvin Verdonk liep de vormloze spits zich eenvoudig vast. Kort na zijn actie was het aan de andere kant raak, toen Tjaronn Chery na een handige actie van Ogawa overtuigend binnenschoot.

De poging van de 35-jarige middenvelder werd afgekeurd wegens buitenspel, maar was wel een waarschuwing voor de ploeg van Slot. Via de beweeglijke Paixao en Yankuba Minteh zochten de Rotterdammers vervolgens nadrukkelijker naar de aanval. De enige poging van de 13-voudig bekerwinnaar was echter een uitdraaiende bal van Calvin Stengs. Ondanks aanhoudende aanmoedigingen van de actieve aanhang kwam NEC ondertussen minder in het spel voor, maar zonder al te veel verdedigende moeite bereikte de ploeg van Rogier Meijer de rust met een 0-0 stand.

Na rust leek bij Feyenoord het vuur te ontbranden. Gimenez kreeg in de eerste minuut na rust een poging om de score te openen, waarna Stengs het even later met een omhaal probeerde. Na een minuut of tien ontbrandde er ook letterlijk een vuur: een spandoek in de gracht tussen veld en supporters had wegens het gebruik van fakkels vlam gevat. Uiteindelijk moesten er brandweerlieden aan te pas komen om het kleine brandje te blussen, waardoor de wedstrijd zo’n twintig minuten stil lag. Feyenoord ging rustig door waar het gebleven was en kwam via Paixao snel op voorsprong. Gimenez behield goed het overzicht, waarna de Braziliaan via de binnenkant van de paal raak schoot.

NEC probeerde nog wel iets terug te doen, maar was vaak na twee of drie passes de bal kwijt. Ook een driedubbele wissel van Rogier Meijer veranderde hier niets aan. Sterker nog, Feyenoord dacht op 2-0 te komen na een kopbal van Lutsharel Geertruida, maar de verdediger stond daarbij buitenspel. Toch nam de dreiging van de Nijmegenaren in de slotfase sterk toe, omdat de Rotterdammers na twee lompe overtredingen (en gele kaarten) van de druistige Yankuba Minteh met tien man verder moesten. Sylla Sow kreeg de grootste kans, maar hij schoof de bal in kansrijke positie naast. Uiteindelijk hield Feyenoord ternauwernood stand, waardoor zij voor de veertiende keer de KNVB-beker pakten. De prijzenkast van NEC blijft daarentegen leeg.