Noorse pers ziet 'grootste beroving ooit': 'Zeldzaam drama tegen Ajax'

Ajax gaat ten koste van Bodø/Glimt door in de Conference League na een 1-2 overwinning in de Noorse stad. Kenneth Taylor, die veelal bekritiseerd werd door de Ajax-fans, zorgde met zijn goal in de verlenging voor de volgende ronde. In een wedstrijd met twee rode kaarten, veel gemiste kansen en drie doelpunten, ziet de Noorse pers ‘de beroving van de eeuw’.

Daar waar voor Ajax voetballend weinig in het vat zat, was dat niet anders aan de Noorse zijde volgens de pers. “Een geweldige treffer van Patrick Berg zorgde voor extra tijd, maar het was een avond waarop Bodø/Glimt absoluut niets lukte”, schrijft Noors dagblad Verdens Gang, dat niet het idee heeft dat Ajax verdiend heeft gewonnen. “Een avond die herinnerd zal worden als de grootste beroving aller tijden in Bodø.”

Niet alleen Verdens Gang, maar ook Dagbladet noemde de nederlaag van de Noorse club een drama. “Bodø/Glimt ligt uit de Conference League na een zeldzaam drama tegen Ajax. Een wilde voetbalwedstrijd in Bodø eindigde na extra tijd in 1-2 in het voordeel van de gasten uit Amsterdam. Het verhaal had echter heel anders kunnen lopen”, schrijft het Noorse medium.

Tijdens de wedstrijd was er een moment waar het leek dat Ajax-verdediger Borna Sosa de bal met de arm van de doellijn hield, maar er werd, volgens de VAR, een overtreding gemaakt vóór dat moment op doelman Diant Ramaj. Noorse Viaplay-commentator Andreas Toft was het niet eens met die beslissing. “Dat is een van de ergste dingen die ik heb gezien”, legde hij uit.

Bekijk het VAR-moment rondom Borna Sosa en Diant Ramaj in onderstaande video.