Obsceen gebaar komt Cristiano Ronaldo duur te staan: Saudische voetbalbond schorst sterspeler

is door de Saudische voetbalbond voor één wedstrijd geschorst, zo meldt GOAL donderdag. Aanleiding hiervoor is het obsceen gebaar dat de Portugese sterspeler van Al-Nassr maakte richting een deel van de aanhang van Al-Shabab. Ronaldo liet zich afgelopen zondag provoceren door de fans van laatstgenoemde club.

Op bezoek bij Al-Shabab (2-3 winst) scandeerden de fans van de thuisploeg voortdurend de naam van Lionel Messi, jarenlang de grote concurrent van Ronaldo. Hoewel de Portugees vaker te maken krijgt met deze spreekkoren, liet hij zich na afloop van het duel provoceren. Op social media gingen er beelden rond waarop te zien is hoe de aanvaller een obsceen gebaar maakte richting de supporters.

De Saudische bond startte een onderzoek en schorste Ronaldo uiteindelijk voor één duel, waardoor hij donderdagavond niet in actie mag komen tegen Al-Hazem. Al-Nassr kan niet in beroep gaan tegen de schorsing. Daarnaast is Ronaldo een boete opgelegd van tienduizend Saudische riyal (omgerekend zo’n 2460 euro). Ook moet de Portugees Al-Shabab een vergoeding betalen van zo’n twintigduizend riyal (omgerekend 4920 euro).

Ronaldo in Saudi-Arabië

Ronaldo vertrok eind 2022 bij Manchester United en tekende na het Wereldkampioenschap in Qatar een contract bij Al-Nassr. In navolging van de Portugees verruilden de afgelopen tijd nog veel meer sterren het Europese continent voor een avontuur in Saudi-Arabië. Ronaldo is ondanks de aanwezigheid van onder meer Neymar, Karim Benzema en Riyad Mahrez nog altijd de grote ster. Zijn prestaties liegen er ook niet om. Waar hij vorig seizoen in zestien wedstrijden veertien keer scoorde in de Saudi Pro League, staat de teller in de huidige jaargang al op 22 treffers na twintig duels.