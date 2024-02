Ongeloof om sterspeler Ajax: Henk Spaan oppert na vijftien minuten vernederende wissel

is ronduit dramatisch begonnen aan het Coference League-duel van Ajax met Bodø/Glimt. De aanvallende middenvelder grossiert in de openingsfase in balverlies. Henk Spaan vraagt zich na een kwartier zelfs al af of Berghuis gewisseld moet worden.

Berghuis leed in de eerste vijftien minuten van de wedstrijd driemaal opzichtig balverlies. “Moet je Berghuis nou wisselen of niet?”, vraagt Spaan, sportjournalist en columnist, zich hardop af op X. Ook veel andere voetballiefhebbers op X zijn uitermate kritisch op het spel van de aanvoerder.

Kort na het bericht van Spaan nam Bodø/Glimt brutaal de leiding in de Johan Cruijff ArenA. Na een fraaie aanval over meerdere schijven drukte Albert Grønbæk fraai af in de korte hoek voor de 0-1.