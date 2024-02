Ontslag in Keuken Kampioen Divisie: trainer én ESPN-analist op straat gezet

Mike Snoei is niet langer de hoofdtrainer van Telstar. De Witte Leeuwen bezetten momenteel de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De 6-1 nederlaag van afgelopen weekend tegen MVV Maastricht kost Snoei de kop in Velsen-Zuid.

Zo maakt Telstar maandagochtend bekend op de officiële clubkanalen. “Met het competitieprogramma na de winterstop en de terugkeer van de geblesseerde spelers was de hoop dat de resultaten zouden verbeteren. Voor beide partijen is het een teleurstellende constatering dat dit niet is verbeterd”, zegt algemeen directeur Leon Annokkée.

Telstar behaalde afgelopen seizoen een knappe negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. “Na een prachtig seizoen 2022/2023, waarin onder leiding van Mike Snoei een knappe negende plaats werd behaald, bleek het dit seizoen lastiger te zijn”, gaat Annokkée.

De club uit Velsen-Zuid heeft nog niks bekend gemaakt over een opvolger van Snoei. Naast trainer, is Snoei ook actief als analist bij ESPN. Of de oefenmeester door zijn ontslag vaker te zien is bij live-wedstrijden, is nog onduidelijk.