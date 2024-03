Verbijstering bij ESPN om wedstrijdshirt Bodil van den Heuvel: ‘Vrouwenvoetbal, het blijft pijnlijk’

Telstar Vrouwen-speelster Bodil van den Heuvel speelde ongevraagd een hoofdrol in wedstrijd tegen ADO Den Haag Vrouwen. In de 77ste minuut kwam de middenvelder van Telstar het veld in, maar dat in een wel heel opvallend wedstrijdshirt. Haar naam stond namelijk helemaal niet op de achterkant, terwijl dat wel het geval was bij haar teamgenoten.

Van den Heuvel wordt na afloop voor de camera van ESPN geconfronteerd met het ontbreken van haar naam op het wedstrijdshirt. “Ik hoop dat hij er de volgende keer op komt te staan”, vertelt Ven den Heuvel lachend.

Op de vraag waarom haar naam ontbrak op het wedstrijdshirt, blijft zij het antwoord schuldig. “Ja, dat moet je niet aan mij vragen, haha. Ik vroeg me al af of jullie dat op het papiertje hadden staan, maar ik hoop dat het goed gegaan is.”

Dat Telstar geen wedstrijdshirt paraat had met de naam van Van den Heuvel achterop, zorgt op X voor verbaasde reacties. “Vrouwenvoetbal het blijft pijnlijk”, reageert iemand bijvoorbeeld.

Van den Heuvel kwam afgelopen winter over van KAA Gent, waar ze drie seizoenen onder contract stond. Ook speelde de 21-jarige smaakmaker op het middenveld al voor Oranje O16, Oranje O17 en Oranje O18. Veel hielp de invalbeurt niet, want de vrouwen van Telstar werden in het Bingoal Stadion met 4-0 afgedroogd.