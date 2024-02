'Onzin, gebaar op 12 november 2022 wordt Kenneth Taylor niet meer nagedragen'

is momenteel de kop van Jut bij de supporters van Ajax. Tijdens de laatste twee officiële wedstrijden juichten de supporters van Ajax toen de middenvelder werd gewisseld. Trainer John van ’t Schip zei ‘geen idee’ te hebben waarom Taylor de zondebok is, maar Fabian Nagtzaam, voorzitter van de Supportersvereniging, wijst naar zijn mindere prestaties.

“Het publiek van Ajax is superkritisch”, zegt Nagtzaam tegen het Algemeen Dagblad. “In mijn ogen is het puur een beoordeling van zijn spel over langere tijd. Hij zit nu 2,5 jaar bij het eerste. Dat wordt als lang gezien, maar hij is natuurlijk nog steeds jong (21, red.). Zeker eigen jongens krijgen aanvankelijk meer krediet dan aankopen. Maar als prestaties uitblijven, komt een punt dat fans massaal afstand nemen van een speler."

Vanuit het kamp van Taylor 'wordt vermoed' dat een gebaar in november 2022 hem nog steeds wordt nagedragen. Vlak voor het WK meldde Taylor zich na een doelpunt tegen FC Emmen (3-3) met een vinger voor de mond bij de camera. Nagtzaam noemt het 'onzin' dat de supporters hem dat nog zouden verwijten. "Supporters hebben een kortetermijngeheugen."

Taylor zei destijds al dat het gebaar niet gericht was aan supporters. “Ik heb met vrienden een film gekeken, The Redeem Team met Kobe Bryant. Hij deed dat gebaar in de film, dus we spraken af dat ik het ook zou doen als ik scoorde”, zei hij na de wedstrijd op 12 november 2022.