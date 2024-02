Opstelling Ajax: vervangers Bergwijn en Rensch zijn bekend

De opstelling van Ajax voor het uitduel met sc Heerenveen is bekend. Zoals verwacht kiest trainer John van 't Schip inderdaad voor en Carlos Forbs als vervangers van en , die het duel in Friesland vanwege een blessure aan zich voorbij moeten laten gaan.

Van ’t Schip kon een week geleden in de topper tegen PSV ‘gewoon’ nog een beroep doen op zowel Rensch als Bergwijn. Eerstgenoemde nam een week daarvoor op bezoek bij Heracles Almelo nog plaats in het centrum, maar door de terugkeer van Josip Sutalo kreeg hij tegen PSV de taak om Johan Bakayoko af te stoppen. Rensch raakte in een duel met dezelfde Bakayoko echter geblesseerd, waardoor hij zich halverwege de eerste helft al moest laten vervangen en in elk geval het treffen met sc Heerenveen aan zich voorbij moet laten gaan.

Bergwijn is eveneens niet van de partij in Friesland. De aanvoerder keerde tegen PSV juist terug na een kleine blessure, maar ligt er nu wél een tijdje uit. Bergwijn liep deze week op het trainingsveld een hamstringblessure op en is daardoor de hele maand februari uitgeschakeld. Een domper voor Ajax, dat na het treffen met sc Heerenveen begint aan het tweeluik met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League en later in de maand ook nog de belangrijke wedstrijd tegen AZ speelt. Bergwijn was de laatste weken juist goed op dreef aan het raken, met onder meer een assist in de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk.

Bij absentie van het duo draagt Steven Berghuis zondagmiddag de aanvoerdersband, maakte Van 't Schip vrijdag al bekend. De aanvaller start op de rechterflank, terwijl Forbs vanaf links moet proberen om spits Brian Brobbey in stelling te brengen. Vanaf het middenveld worden zij ondersteund door het trio Jordan Henderson - Kristian Hlynsson - Kenneth Taylor, dat vorige week ook tegen PSV mocht starten. Achterin is het centrum Sutalo - Hato ongewijzigd gebleven. Tristan Gooijer start opnieuw als rechtsback, terwijl Borna Sosa (die Rensch ook al afloste in de wedstrijd tegen PSV) als linksback mag beginnen in de viermansdefensie voor doelman Diant Ramaj.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Sosa; Henderson, Taylor, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Forbs

Ook de basiself van de thuisploeg is inmiddels bekendgemaakt. Heerenveen-trainer Kees van Wonderen kiest andermaal voor Mickey van der Hart tussen de palen. De sluitpost neemt de plaats in van Andries Noppert, die al een aantal weken worstelde met zijn vorm en vorige week tegen Fortuna Sittard (3-3) voor het eerst gepasseerd werd. Ten opzichte van het duel in Limburg voert Van Wonderen één wijziging door: Syb van Ottele wordt op het middenveld vervangen door Thom Haye.

Opstelling sc Heerenveen: Van der Hart; Braude, Van Beek, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Olsson, Brouwers; Walemark, Van Amersfoort Sahraoui