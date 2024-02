Opstelling Ajax: Van 't Schip slachtoffert duo na debacle in Heerenveen

De opstelling van Ajax voor het duel met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League is bekend. Trainer John van 't Schip wijzigt zijn elftal ten opzichte van de competitienederlaag tegen sc Heerenveen van afgelopen zondag (3-2) op meerdere plaatsen. Borna Sosa en Carlos Forbs verdwijnen uit de basiself ten koste van Devyne Rensch en Chuba Akpom.

Ajax leed in Friesland de eerste nederlaag in de Eredivisie sinds Van 't Schip eind oktober werd aangesteld. Forbs lijkt zijn kansen op speeltijd bij absentie van de voorlopig geblesseerde aanvoerder Steven Bergwijn in het Abe Lenstra Stadion te hebben verspeeld: de Portugees werd in de rust, toen Ajax al tegen een 2-0 achterstand aankeek, naar de kant gehaald. Ook Sosa kwam bepaald niet uit de verf in Heerenveen en vindt zichzelf donderdagavond terug op de reservebank.

Diant Ramaj verdedigt in het Europese duel andermaal het doel van de Amsterdammers. Voor hem bestaat de viermansdefensie uit Tristan Gooijer, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Rensch. Laatstgenoemde was in het competitieduel met PSV op 3 februari (1-1) ook al linksback, maar viel destijds uit met een blessure. Hij is daarvan inmiddels voldoende hersteld om tegen Bodø/Glimt aan de aftrap te verschijnen. Het middenveld wordt tegen de Noren gevormd door Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson. Voorin wordt spits Brian Brobbey ondersteund door Akpom, die voor het eerst dit jaar een basisplaats heeft gekregen, en Steven Berghuis.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Rensch; Henderson, Taylor; Berghuis, Akpom, Hlynsson; Brobbey