Sherida Spitse komt met duidelijke boodschap: 'Ik ga inderdaad niet nog vier jaar door, maar...'

Sherida Spitse baalt als een stekker van de nederlaag van de Oranje Leeuwinnen tegen Duitsland (0-2). De formatie van coach Andries Jonker moest winnen om een startbewijs voor de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs te bemachtigen, maar had in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen heel weinig in te brengen. Spitse zelf speelde zeker niet haar beste interland en kreeg tijdens de wedstrijd veel kritiek over haar heen. Maar aan stoppen bij de nationale ploeg denkt ze vooralsnog zeker niet.

Oranje leed afgelopen vrijdag een kansloze nederlaag in en tegen Spanje (3-0) en moest daardoor winnen van Duitsland om alsnog een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs te kunnen boeken. Maar zonder onder andere Vivianne Miedema had het elftal van Jonker heel weinig in te brengen. Duitsland won uiteindelijk terecht met 0-2. Tijdens de wedstrijd klonk er al veel kritiek op Lieke Martens en ook Spitse, een andere sterkhouder, moest het ontgelden. Volgens menig kijker werd tegen de Duitsers pijnlijk duidelijk dat de recordinternational niet meer de snelheid heeft om op het hoogste niveau mee te kunnen.

Jonker haalde Spitse een paar minuten voor tijd naar de kant. “Het is een logische voortzetting van het WK van vorig jaar. Zeer matig voetbal en een generatie die langzaam afscheid neemt. De wissels van Spitse, Martens en Van de Donk passen wel in een groter beeld”, schreef Willem Vissers van de Volkskrant na afloop op X. Aan een afscheid bij het Nederlands elftal wil Spitse echter nog niet denken. “Het was mooi geweest als de Spelen op mijn lijstje had gestaan. Ik ga inderdaad niet nog vier jaar door, maar ik blijf nog wel voor Oranje spelen”, sprak ze voor de camera van de NOS. “Deze zal ik nog wel even voelen. Maar ik ben ook een persoon die de draad weer oppakt. Het is wat het is.”

Spitse beleefde als international grote successen, waaronder de winst van het Europees Kampioenschap in 2017 in eigen land én het bereiken van de finale van het Wereldkampioenschap in Frankrijk in 2019. Maar na het missen van de Spelen in 2021 in Tokio vanwege een blessure en de uitschakeling door Spanje op het WK van vorig jaar is de nederlaag tegen Duitsland en het mislopen van de Spelen in Frankrijk een volgende dreun voor de routinier. “Duitsland was beter, zo eerlijk moet je zijn. Zij voetbalden veel makkelijker en hielden de bal in de ploeg. Daardoor kwamen wij onder druk te staan. We waren de bal snel kwijt en konden dus weinig creëren”, zo klonk het.

Heel veel tijd om te treuren heeft Spitse niet. Ze speelt komende zondag met Ajax de topper tegen FC Twente en op 19 maart staat de heenwedstrijd tegen Chelsea in de kwartfinale van de UEFA Women’s Champions League op het programma.