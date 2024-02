Oud-Ajacied doet zeer pijnlijk boekje open over vertrek: 'Toen dacht ik al: hmm oké...'

heeft tegenover Ajax Showtime teruggeblikt op zijn (tijdelijke) vertrek bij Ajax. De linksback geeft aan dat er vanuit de clubleiding niks werd gecommuniceerd over de komst van Gaston Ávila en Borna Sosa naar Amsterdam.

“Toen haalde Ajax Ávila op bij Antwerp FC. Het is ook niet erg als er concurrentie komt. Die wil ik echt wel aangaan. Ik wilde blijven en laten zien dat ik in de basis hoor”, begint Wijndal tegenover het Ajax-medium. “Op de laatste dag van de transferperiode kwam er echter nog een linksback. Sosa kwam van Stuttgart. Toen dacht ik van: had mij dat even gezegd.”

De linksback had bijna dagelijks contact met de inmiddels vertrokken Sven Mislintat. “Dan kon je wel zeggen: Owen, we zijn bezig om nog een linksback te halen, het is misschien handig als je verder kijkt. Dat zou ik wel hebben gewaardeerd, maar zo is het niet helemaal gegaan”, blikt de verdediger terug.

Wijndal was teleurgesteld toen Ajax op Deadline Day zakendeed met Sosa. De Amsterdammers communiceerden helemaal niks richting de linksback. “Stel dat jij bij een bedrijf werkt en je ziet je baas meerdere keren per week. Hij haalt vervolgens iemand die hetzelfde werk doet als jij. Dan denk je al: hmm, oke. En op de laatste dag voordat je een andere baan kunt zoeken, haalt je baas nog iemand voor jouw functie”, sluit hij af.