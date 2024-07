Farioli onthult twee afwezigen bij Ajax tegen Vojvodina: 'We hopen hem er volgende week bij te hebben'

Francesco Farioli kan morgen (donderdag) over een vrijwel volledig fitte spelersgroep beschikken als hij het met Ajax in de voorrondes van de Europa League opneemt tegen het Servische FK Vojvodina. Alleen linkback , die vrijdag geblesseerd raakte in het met 1-0 gewonnen oefenduel met Olympiakos Piraeus, is niet van de partij in de Johan Cruijff ArenA. Ook is tegen de Serviërs nog niet van de partij.

"Er zijn een paar spelers met issues die we vandaag gaan evalueren", zegt Farioli. "Maar er spelen geen grote zaken, behalve bij Owen Wijndal. Die heeft een kneuzing overgehouden aan onze laatste oefenwedstrijd en heeft niet met ons meegetraind", aldus de Italiaan.

Berghuis

Steven Berghuis is na een moeizaam seizoen, dat gekenmerkt werd door aanhoudend blessureleed, klaar om eventueel te gaan spelen tegen Vojvodina, zegt Farioli. "Hij is oké. Hij heeft eerst een individueel programma afgewerkt. Maar Steven is fit, hij traint al de hele week met ons mee dus hij is één van de spelers die morgen zou kunnen spelen."

Traoré

De enige aanwinst die Ajax deze zomer vooralsnog wist te presenteren, is er tegen de Serviërs dan weer niet bij. Bertrand Traoré kwam transfervrij over van Villarreal. "We wachten nog op het papierwerk, dus hij is nog niet bij ons. Morgen maakt hij geen deel uit van de selectie. We hopen hem er vanaf begin volgende week bij te hebben", zegt Farioli.

Buiten genoemde spelers kan Farioli donderdag ook nog niet beschikken over Oranje-internationals Steven Bergwijn en Brian Brobbey. Beiden genieten nog van hun vakantie na hun deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland.

