PEC Zwolle boekt verrassende zege en klimt naar bijzondere positie op de ranglijst

PEC Zwolle heeft zondagavond een verrassende overwinning geboekt op bezoek bij Sparta Rotterdam. De bezoekers toonden zich effectief op Het Kasteel en wisten door doelpunten van Thomas Lam en Davy van den Berg te zegevieren (0-2). Het betekent dat de Blauwvingers klimmen naar de achtste positie in de Eredivisie, wat aan het einde van het seizoen zou betekenen dat de Zwollenaren gaan deelnemen aan de play-offs om Europees voetbal.

In de openingsfase verzuimde Spartaan Said Bakari om zijn 150ste Eredivisieduel met een doelpunt extra cachet te geven. Zwolle doelman Jasper Schendelaar redde rustig op een kopbal van de rechtsachter en redde even later bekwaam met zijn voet op een inzet van Bakari. Na ruim een kwartier spelen kreeg Mike Eerdhuijzen geel voorgehouden van scheidsrechter Jeroen Manschot en keek VAR Martin Pérez nadrukkelijk of een rode prent niet meer op zijn plaats was na de tackle op Odysseus Valanas. Het bleef dus bij een gele prent waardoor Eerdhuijzen niet veel later in staat was de bal uit een corner van Django Warmerdam tegen de binnenkant van de paal te koppen. Charles-Andreas Brym slaagde er vervolgens er niet in om de rebound te benutten.

Artikel gaat verder onder video

Een minuutje later was het aluminium de gasten beter gezind en viel de kopbal van Thomas Lam via de onderkant van de lat wel binnen. Het doelpunt bracht wat rust in de Zwolse gelederen terwijl Sparta even van slag was. Toch kreeg de thuisclub via Mito nog een best kans op de gelijkmaker. Schendelaar bracht nog maar eens redding zoals de doelman dat ook deed op de volgende poging van de geblondeerde Japanner en hierna assistentie kreeg van Bram van Polen die de kopbal van Pelle Clement van de doellijn wegkopte.

Al vroeg in de tweede helft ging Zwolle-aanvoerder Van Polen geblesseerd van het veld en was het weer Bakari die het Zwolle-doel als eerste onder vuur nam. Schendelaar bracht nog maar eens redding. Aan de overkant kon Velanas net niet bij een voorzet van Eliano Reijnders. Schendelaar onderscheidde zich nog maar eens op een schot van Mito. Kansen genoeg voor Sparta, maar de aanhang kon voor het eerst echt juichen toen Tobias Lauritsen na lang blessureleed zijn opwachting maakte.

Ook het uitpubliek kon hartstochtelijk juichen nadat Davy van den Berg hun favorieten op 0-2 zette. Lauritsen was tot twee keer toe dicht bij de aansluitingstreffer, maar ondervond ook Schendelaar weer op zijn pad. In totaal kwam de keeper van de bezoekers tot negen reddingen. In de slotfase had de keeper van PEC Zwolle vrijwel niets meer te doen. Sparta was niet meer bij machte om nog wat terug te doen.