PEC Zwolle komt tóch nog met goed nieuws voor de ‘wedstrijd van het jaar’

PEC Zwolle heeft vijf dagen voor de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles toch nog goed nieuws voor de achterban. De Zwollenaren kregen vorige week te horen dat er slechts 200 kaarten verkrijgbaar waren voor het uitvak in de Adelaarshorst en besloten vervolgens om helemaal geen supporters naar Deventer te laten afreizen. Als alternatief stelt de promovendus nu het supportershome én een tribune beschikbaar om de beladen wedstrijd toch nog op een fraaie manier te beleven.

PEC Zwolle degradeerde in 2022 naar de Keuken Kampioen Divisie, maar zette een uiterst knappe prestatie neer door een jaar later alweer terug te keren op het hoogste niveau. Met de rentree van PEC Zwolle in de Eredivisie keerde ook de IJsselderby terug. De beladen ontmoeting tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles waar de supporters van beide clubs altijd vanaf het begin van het seizoen al naar uitkijken. De eerste ontmoeting tussen de rivalen eindigde onbeslist (1-1). Na afloop ging het echter vooral over ongeregeldheden op de tribune. PEC Zwolle-fans staken fakkels af en in het uitvak werden op afstand bestuurbare rookbommen afgestoken.

De huidige nummer acht van de Eredivisie kreeg uiteindelijk geen straf opgelegd van de KNVB, maar de gemeente Deventer, Go Ahead Eagles én de politie zagen voldoende redenen om maatregelen te treffen voor de tweede IJsselderby van het seizoen. Naast een alcoholverbod in de Adelaarshorst kwamen er voor PEC Zwolle slechts 200 kaarten beschikbaar. In het uitvak is normaal gesproken plaats voor 400 man. Deze maatregel schoot bij PEC Zwolle in het verkeerde keelgat en in overleg met de supportersvereniging werd besloten om helemaal niet naar Deventer af te reizen. Er was té veel belangstelling voor de IJsselderby en de club wilde niet zoveel supporters teleurstellen.

PEC Zwolle is dinsdag met een mooi alternatief op de proppen gekomen. De ontmoeting met Go Ahead Eagles is zondag voor PEC Zwolle-supporters op groot scherm te zien. Zij kunnen terecht in het supportershome op of op de tribune bij noord. De Supportersclub van PEC Zwolle hoopt de achterban nog wat eerder te begroeten. “Om 9.00 uur is ons home geopend voor een vette hap. Iedereen is welkom om de wedstrijd van het jaar te beleven”, zo klinkt het.

Om 9:00 uur is ons home geopend voor een vette hap. Iedereen is welkom om de wedstrijd van het jaar te beleven. pic.twitter.com/C7J9Wti6ZE — SC PEC ZWOLLE (@SC_PEC_ZWOLLE) February 5, 2024

Oók goed nieuws voor GA Eagles-supporters

Overigens is er van een alcoholverbod in de Adelaarshorst geen sprake meer. “Go Ahead Eagles heeft de gemeente gevraagd of het alcohol mag schenken nu er geen uitsupporters bij de wedstrijd aanwezig zijn. Daar hebben wij geen bezwaar tegen”, laat een woordvoerder van de gemeente Deventer weten aan de Stentor. De IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle begint zondag om 12.15 uur. Het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst is momenteel vier punten in het voordeel van de Deventenaren.