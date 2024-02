Perez barst in lachen uit: collega-analist ziet ‘als enige in Nederland’ iets in bespotte Ajax-speler

Willem Vissers breekt maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN een lans voor . Volgens de journalist van de Volkskrant beschikt de beschimpte rechtervleugelspeler van Ajax over meer kwaliteiten dan veel voetballiefhebbers denken.

Gaaei beleefde zondag een dramatische middag met Ajax op bezoek bij AZ. De Amsterdammers verloren met 2-0 in Alkmaar en Gaaei zelf werd al na 36 minuten gewisseld door trainer John van ‘t Schip, onder meer vanwege een negatief aandeel bij de openingstreffer van Ruben van Bommel. “Ik ben geloof ik de enige in Nederland die wel iets in die Gaaei ziet”, verrast Vissers maandagavond.

De opmerking van de ervaren journalist zorgt ervoor dat collega-analist Kenneth Perez in lachen uitbarst. Vissers doet een poging om zijn mening te onderbouwen: “Verdedigend doet hij het natuurlijk hartstikke slecht, maar Ajax is tot zijn wissel in de 36ste minuut twee keer gevaarlijk geweest: twee keer via hem. Hij had een schot op doel dat er bijna in ging en hij had een, weliswaar verkeerde, voorzet die via-via een kans opleverde voor Taylor.”

“Hij heeft ook nog een paar voorzetten gegeven die mij de illusie geven dat hij nog wel kan leren om een voorzet te geven. Die jongen heeft power, snelheid en in de basis een goede voorzet”, somt de journalist de kwaliteiten op van de 21-jarige Deen, die zondag als rechterwingback fungeerde in de vijfmansdefensie waarin Ajax aantrad.

Vissers merkt op dat Gaaei wel één euvel heeft: “Hij kan niet verdedigen. Als je dan met Sosa en Gaaei op de vleugels gaat spelen, terwijl beiden niet kunnen verdedigen, dan moeten in elk geval die drie centrale verdedigers wel weten wat ze moeten doen. Als ze dat beter organiseren achterin met die drie centrale verdedigers…”