Peter Bosz: 'Geen excuses, maar hij voetbalt om 03.30 uur 's nachts'

Peter Bosz verwacht volgende week veel geblesseerde spelers weer te kunnen verwelkomen bij PSV. In de uitwedstrijd tegen Ajax miste hij zaterdagavond meerdere spelers. Met name de spierblessures baren hem zorgen.

PSV mist momenteel Armel Bella-Kotchap, Noa Lang, Guus Til, Malik Tillman, Joey Veerman en Ricardo Pepi door blessures. Het vermoeden bestaat dat in ieder geval de laatste drie spelers volgende week tegen FC Volendam weer inzetbaar zijn. Het slechte nieuws is echter dat Sergiño Dest zaterdagavond niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen Ajax kwam. Hij moest gewisseld worden in de 89ste minuut. Bosz weet niet hoe ernstig de blessure is. “Dat gebeurde vlak voor tijd. Ik heb nog niet met de medische staf gesproken”

De trainer beleefde een onzekere aanloop naar de topper in Amsterdam. “Het was tot het laatst spannend wie er vandaag zou kunnen spelen. Helaas viel het allemaal de verkeerde kant op. Die jongens zaten er dicht tegenaan, maar het ging niet door. Ik verwacht wel dat die jongens er volgende week bij zijn”, blikt hij vooruit. “Guus Til voelde opeens iets, waarvan we eerst dachten dat het meeviel, want hij had er niet heel veel last van. Maar de dag voor de wedstrijd bleek toch dat hij niet kon spelen. Daarom moest Mauro Júnior op het laatst bijspringen.”

Spierblessures

Met name spierblessures teisteren PSV. Volgens Bosz is het zaak om dat goed te analyseren. “Als je dingen kunt voorkomen, moet je dat zeker doen. Iedereen moet daar zijn verantwoordelijkheid in pakken: de technische staf, de medische staf en de fysieke staf. Dat zijn we aan het doen. Tegelijkertijd heeft elke blessure vaak toch een ander verhaal, dus is het heel gevaarlijk om er in het algemeen iets over te zeggen. Maar ik denk ook: het kan niet allemaal toeval zijn. Dus is het gewoon zaak om dat goed te onderzoeken en te analyseren.”

Deze week concludeerde het Algemeen Dagblad op basis van een studie van de UEFA, waar PSV aan meewerkte, dat de club zich extra kwetsbaar heeft gemaakt voor hamstringblessures vanwege de vele wissels in de technische staf in de afgelopen jaren. Bosz krijgt daar geen vragen over, maar wel over de belasting in dit seizoen: spelen de twee bekerwedstrijden van vorige maand, of het intensieve trainingskamp een rol? “Het moet zeker niet op excuses gaan lijken. Maar we hebben wedstrijden gespeeld na twee dagen rust”, antwoordt hij.

“Als je drie wedstrijden achter elkaar met slechts twee dagen rust ertussen speelt, dan ga je dat ergens een keer voelen. We hebben het gezien met Chucky (Hirving Lozano, red.), die in de nacht van dinsdag op woensdag om 03.30 uur in totaal 120 minuten speelt (op 22 november voor Mexico tegen Honduras, red.), terug moet vliegen, en dan hadden we op zaterdag weer een wedstrijd (tegen FC Twente). Er zijn verschillende redenen die ten grondslag kunnen liggen aan de blessures. Maar we verwachten volgende week weer een heleboel jongens terug.”